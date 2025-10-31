Vạn Xuân Group chọn Phước Thành thi công phần ngầm dự án Happy One Mori

Ngay sau khi hoàn thành cọc đại trà vượt tiến độ tại dự án “Căn hộ tầm chuyên gia - Happy One Mori”, Vạn Xuân Group đã nhanh chóng ký hợp tác triển khai thi công phần ngầm với Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành (PTCONS).

Lễ ký kết đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình thi công dự án Happy One Mori

Với sự tập trung cao độ của Vạn Xuân Group cùng nhà thầu Long Giang và đơn vị tư vấn giám sát - ICP, hoạt động thi công tại công trường dự án Happy One Mori ở giai đoạn cọc đại trà đã hoàn thành vượt tiến độ gần 30 ngày so với kế hoạch, chuyển giao cho nhà thầu thi công phần ngầm (móng hầm) tiếp tục triển khai.

Theo đó, ngày 29-10-2025, Vạn Xuân Group đã chính thức ký kết với Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành - đối tác đầy năng lực, kinh nghiệm và uy tín nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn cho công trình.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trịnh Xuân Hà, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Vạn Xuân Group cho biết: “Chúng tôi xem mỗi công trình là một hành trình vun đắp niềm tin. Việc lựa chọn Phước Thành - đơn vị có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, chính là bước đi chiến lược nhằm đảm bảo Happy One Mori được thi công với chuẩn mực cao nhất về kỹ thuật và an toàn”.

Công trường Happy One Mori hoạt động sôi nổi mỗi ngày, tiếp tục ghi dấu khi vượt tiến độ xây dựng

Phước Thành (PTCONS) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, hoạt động chuyên sâu trong thiết kế, thi công tổng thầu và cơ điện (MEP).

Với hơn 20 năm phát triển, PTCONS đã hoàn thiện hơn 180 công trình quy mô lớn trên toàn quốc, ghi dấu uy tín trong hàng loạt dự án cao tầng, khu đô thị và tổ hợp thương mại – văn phòng – nhà ở.

Phước Thành cũng là một trong những doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại như BIM, ERP trong quản lý thi công và vận hành dự án, đồng thời đạt chuẩn quốc tế ISO 9001:2015, VGBC, USGBC,... khẳng định vị thế nhà thầu tiên phong trong kiến tạo giá trị bền vững.

Đại diện PTCONS, ông Nguyễn Hải Hồ, Chủ tịch sáng lập công ty, chia sẻ: “Chúng tôi đặt tiêu chuẩn an toàn lao động và kiểm soát chất lượng lên hàng đầu, xem đó là mục tiêu thành công cho mỗi dự án. Với kinh nghiệm thi công nhiều công trình lớn, Phước Thành cam kết đồng hành cùng Vạn Xuân Group để mang đến nền móng vững chắc, đúng tiến độ và đạt chuẩn kỹ thuật cao nhất tại Happy One Mori”.

Happy One Mori – Căn hộ tầm chuyên gia tại cửa ngõ Đông Bắc TPHCM

Tọa lạc tại phường Lái Thiêu – TPHCM, Happy One Mori sở hữu vị trí chiến lược, liền kề trục Quốc lộ 13 và tuyến Metro số 2, kết nối nhanh đến trung tâm thành phố cùng hơn 10 cụm - Khu công nghiệp trọng điểm của “siêu đô thị đông Nam Á”.

Dự án thừa hưởng sóng hạ tầng đang được tập trung đầu tư và phát triển mạnh mẽ - được ví như “tọa độ vàng” khi hàng loạt dự án mở rộng giao thông, vành đai, cầu vượt đang được triển khai. Chính vì vậy, việc Vạn Xuân Group cùng các đối tác chủ động đẩy nhanh tiến độ thi công không chỉ là tín hiệu tích cực cho khách hàng đã tin tưởng lựa chọn, mà còn là bước tiến quan trọng khẳng định quyết tâm của chủ đầu tư trong việc cụ thể hóa những tâm huyết và sứ mệnh thành hiện thực, đưa Happy One Mori trở thành không gian sống năng động của một cộng đồng văn minh, phát triển bền vững và đậm dấu ấn khác biệt.

Căn hộ tầm chuyên gia - Happy One Mori Giá chỉ từ 38,6 triệu/m2 Thanh toán 5% khi ký văn bản thỏa thuận - 15% khi ký hợp đồng mua bán MB Bank hỗ trợ vay tối đa 75% & hỗ trợ lãi suất 0% đến 36 tháng Ưu đãi thanh toán vượt đến 12.5% Website: https://happyonemori.vn/

NGỌC CHI