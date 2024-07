Vàng thế giới bất ngờ lao dốc, chênh lệch ngày càng xa với vàng trong nước

Vào khoảng 9 giờ 30, giá vàng nhẫn 9999 quay đầu giảm theo giá vàng thế giới. Công ty SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 75,6 triệu đồng/lượng mua vào và 77 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua. Tập đoàn Doji cũng giảm 250.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 74,55 triệu đồng/lượng mua vào và 77 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, vàng SJC vẫn được các doanh nghiệp niêm yết mức giá cũ. Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Doji niêm yết vàng SJC ở mức 77,5 triệu đồng/lượng mua vào và 79,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá không đổi so với hôm qua.

Giá bán vàng SJC tại 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (BIDV, Agribank, Vietinbank và Vietcombank) sáng nay cũng giữ ở mức 79,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 24-7 xuống 2.396,3 USD/ounce, giảm 12,7 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 25-7 (giờ Việt Nam) tiếp tục giảm còn 2.378,8 USD/ounce. Mức giá này sau quy đổi tương đương 73 triệu đồng/lượng. Do giá vàng thế giới giảm mạnh nhưng vàng SJC trong nước “bất động” nên hiện vàng thế giới thấp hơn vàng SJC 6,5 triệu đồng/lượng, so với hôm qua là 5,6 triệu đồng/lượng. Hiện vàng nhẫn 9999 cũng cao hơn vàng thế giới 4 triệu đồng/lượng, so với hôm qua khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới bất ngờ giảm sâu khỏi mốc tâm lý 2.400 USD/ounce sau khi Mỹ công bố thêm các dữ liệu kinh tế khá tích cực. Cụ thể, lượng hàng tồn kho bán buôn của Mỹ đã giảm mạnh trong tháng 6 xuống 0,2%, thấp hơn mức dự báo là 0,5%. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực dịch vụ tháng 7 từ S&P Global đạt 56 điểm, cao hơn nhiều mức dự báo là 54,4 điểm. Chỉ số PMI sản xuất của Makit tháng 7 ở mức 49,5 điểm, thấp hơn mức dự báo là 51,7 điểm. Chỉ số nhà quản trị mua hàng lĩnh vực dịch vụ tăng cao và hàng tồn kho giảm mạnh cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn khá ổn định.

Hiện thị trường tiếp tục chờ các báo cáo về số liệu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 2 và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 6 của Mỹ dự kiến công bố trong tuần này. Các chuyên gia nhận định, nếu số liệu GDP hoặc PCE cốt lõi vượt kỳ vọng, điều này có thể trở thành rào cản đối với giá vàng trong ngắn hạn vì sẽ hỗ trợ đà tăng của đồng USD. Tuy nhiên, về lâu dài, vàng vẫn đang hoạt động trong môi trường thuận lợi, sẽ thúc đẩy vàng chạm các mức cao kỷ lục mới. Các yếu tố hỗ trợ bao gồm: nỗi lo dai dẳng về khả năng suy thoái, hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương và sự quan tâm về kim loại quý này ngày càng cao từ các quỹ đầu tư quốc gia.

NHUNG NGUYỄN