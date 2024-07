Vàng thế giới lao dốc, kéo chênh lệch ngày càng xa với vàng SJC

Vàng thế giới lao dốc nhưng sáng cuối tuần 20-7, một số doanh nghiệp trong nước chỉ giảm giá thu mua vàng SJC, còn giá bán ra vẫn giữ nguyên so với hôm qua. Do đó, chênh lệch giữa vàng SJC và thế giới hiện đã được kéo lên gần 7 triệu đồng/lượng. Trong khi trước đó, vào ngày 17-7, mức chênh lệch này đã được thu hẹp mạnh về 800.000 đồng/lượng.

Vào khoảng 10 giờ tại TPHCM, Công ty SJC niêm yết ở mức 78 triệu đồng/lượng mua vào và 80 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng chiều mua nhưng giữ nguyên chiều bán so với hôm trước. Tiệm vàng Mi Hồng cũng giảm 300.000 đồng chiều mua và giữ nguyên chiều bán, giao dịch ở mức 78,5 triệu đồng/lượng mua vào và 80 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Hà Nội, Công ty PNJ và Tập đoàn Doji vẫn giữ nguyên giá niêm yết vàng SJC hôm trước, giao dịch ở mức 78,5 triệu đồng/lượng mua vào và 80 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm theo giá vàng thế giới. Công ty SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 75,7 triệu đồng/lượng mua vào và 77,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm trước. Tập đoàn Doji cũng giảm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 75,9 triệu đồng/lượng mua vào và 77,15 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên cuối tuần tại New York đêm 19-7 giảm mạnh xuống 2.400,82 USD/ounce, giảm 43,7 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 19-7 giao dịch ở mức 2.427,14 USD/ounce. Mức giá này sau quy đổi tương đương 73,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC 6,6 triệu đồng so với hôm qua khoảng 5,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 9999 cũng đang cao hơn vàng thế giới khoảng 3,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua khoảng 2,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lao dốc vì nhà đầu tư tiếp tục mạnh tay chốt lời sau khi tuần qua, vàng thế giới đã lập đỉnh mọi thời đại lên mức 2.481,47 USD/ounce. Giới chuyên gia cũng nhận định, ngoài hoạt động chốt lời, giá vàng còn giảm vì kịch bản hạ cánh mềm của nền kinh tế Mỹ có khả năng sẽ trở thành hiện thực. Nền kinh tế hạ cánh mềm sẽ khuyến khích nhà đầu tư dịch chuyển vốn từ những tài sản an toàn như vàng sang những tài sản có độ rủi ro cao hơn.

NHUNG NGUYỄN