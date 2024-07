Vàng thế giới tiếp tục giảm, vàng SJC vẫn neo cao

Vào khoảng 9 giờ 30, Công ty SJC niêm yết ở mức 78,5 triệu đồng/lượng mua vào và 80 triệu đồng/lượng bán ra. Công ty PNJ và Tập đoàn Doji cũng giao dịch ở mức 78,5 triệu đồng/lượng mua vào và 80 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá trên không đổi so với hôm qua.

Giá bán vàng SJC tại 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (BIDV, Agribank, Vietinbank và Vietcombank) sáng nay cũng giữ ở mức 80 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 sáng nay quay đầu giảm theo giá vàng thế giới. Công ty SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 75,9 triệu đồng/lượng mua vào và 77,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm trước. Tập đoàn Doji cũng giảm 400.000 đồng chiều mua và 350.000 đồng chiều bán, giao dịch vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 76,1 triệu đồng/lượng mua vào và 77,35 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 18-7 giảm xuống 2.444,5 USD/ounce, giảm 13,3 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 19-7 giao dịch ở mức 2.427,14 USD/ounce. Mức giá này sau quy đổi tương đương hơn 74,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC 5,5 triệu đồng so với hôm qua ở mức 4,4 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 9999 đang cao hơn vàng thế giới khoảng 2,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Bên cạnh chịu ảnh hưởng bởi đợt chốt lời của nhà đầu tư sau khi lập đỉnh mọi thời đại, giá vàng thế giới tiếp tục giảm sau khi Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần qua đã tăng mạnh, ở mức 243.000 đơn, cao hơn mức 223.000 đơn của tuần trước và 230.000 đơn dự báo trước đó. Theo đó, giới đầu tư lo ngại nền kinh tế Mỹ đang gặp rủi ro. Đây là yếu tố quyết định đến chính sách của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Mặc dù vậy, theo công cụ FedWatch CME, thị trường dự báo 98% khả năng Mỹ sẽ xoay trục chính sách tiền tệ vào tháng 9. Theo đó, sức hấp dẫn của kim loại quý này sẽ tăng lên khi lãi suất thấp. Theo các chuyên gia, vàng vẫn trong xu hướng tăng dài hạn và dĩ nhiên thị trường vẫn phải gặp rung lắc trước những đợt chốt lời của giới đầu tư.

NHUNG NGUYỄN