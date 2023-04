Vé máy bay giảm giá cận lễ: “Vét” khách lẻ?

Ghi nhận trong ngày 24-4, giá vé máy bay khởi hành dịp lễ đã “hạ nhiệt”. Chẳng hạn như chuyến bay từ TPHCM - Hà Nội ngày 29-4 (lễ Giỗ tổ Hùng Vương) có mức giá từ 1,3 - 3,58 triệu đồng/người, tùy hãng bay và giờ bay. Mức giá này đã giảm đáng kể so với cao điểm đặt vé giữa tháng 3-2023 (mức thấp nhất 2,5 triệu đồng/vé).

Hay như chuyến bay khởi hành từ Hà Nội - Nha Trang khởi hành các ngày 28, 29-4 có giá thấp nhất khoảng 2,5 triệu đồng/người, trong khi cuối tháng 3 đặt mua giá thấp nhất khoảng 3 triệu đồng/vé… Tuy nhiên, nhiều hãng bay giới hạn số lượng vé bán ra do hết vé.

Đại diện phòng vé Hoa Xuân (Hà Nội) cho biết, hiện các hãng hàng không đều có chính sách rất chặt chẽ. Các đại lý mua vé số lượng lớn phải đặt cọc trước 30% tiền vé, trước 30 ngày bay phải thanh toán 50-80% tiền vé, trước 20 ngày bay phải vào tên khách, vé đã xuất không đổi được tên, do đó các đại lý không thể “găm vé”.

Trong khi đó, một đại lý vé máy bay khác cho biết, bên cạnh việc các hãng hàng không tăng chuyến bay, những ngày gần đây, nhiều hành khách lo ngại về thông tin dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên không muốn đi lại trong dịp này. Thậm chí nhiều khách đã quyết định đổi, trả vé máy bay không đi nữa nên số lượng chỗ trên các chuyến bay tăng lên.

Về việc giá vé máy bay trước đó được bán quá cao, đại lý này cho rằng do khi mở bán, các hãng đều thông báo đã bán lỗ trong 2 năm liên tiếp do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên năm nay sẽ đưa giá vé về lại mức có thể bù đắp thiệt hại, trong phạm vi không vượt quá giá trần theo quy định.

Giải thích về việc giá vé máy bay cận ngày nghỉ lễ rẻ hơn trước đây, đại diện hãng Vietnam Airlines cho biết, vé máy bay luôn được mở linh hoạt theo tình hình thị trường với đa dạng các mức giá.

Trong kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5, nhu cầu người dân rất cao, hầu hết các đường bay đến các điểm du lịch như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng đều đạt tỷ lệ lấp đầy trên 90% vào các ngày cao điểm, nên các hãng sẽ bán luôn chứ không có chuyện “găm” lại vé chờ.

Trong khi đó, trước đây việc tăng thêm lượt cất hạ cánh cho các hãng vào dịp cao điểm khá thoải mái nên có nhiều dải giá vé (từ thấp đến cao) bán ra trước vài tháng.

Còn năm nay các chuyến bay tăng thêm từng đợt, vé mở bán trước lễ khách đã mua nhiều, nhưng cận lễ ít khách nên người mua trễ có nhiều lựa chọn hơn với mức giá tốt hơn so với cùng kỳ tháng 3.

Trong khi đó, một số doanh nghiệp du lịch đánh giá, lượng vé giá rẻ đang mở bán chủ yếu bán cho khách lẻ, những người bận rộn chưa sắp xếp được thời gian nghỉ lễ, hay nói cách khác là “vét” cho hết những khách có nhu cầu đi lại “đột xuất” trong dịp này.

Còn với nhóm khách đoàn thì việc giảm giá vé không có ý nghĩa. Bởi vì để vận hành các đoàn khách lớn phải cần thời gian đủ dài để chuẩn bị, từ việc mua vé máy bay, thuê ô tô đi lại cũng như đặt khách sạn, tất cả những việc này phải hoàn tất khá lâu trước kỳ nghỉ lễ.

Tăng cường phối hợp chống ùn tắc giao thông trong dịp lễ

Ngày 24-4, thông tin từ Sở GTVT TPHCM, dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30-4 và 1-5, sản lượng hành khách đến các bến xe, sân bay tăng khoảng 30% so với ngày thường. Theo đó, các bến xe khách liên tỉnh dự báo sản lượng bình quân ngày vào khoảng 83.600 hành khách, tăng khoảng 20% lượng hành khách so với cùng kỳ năm trước. Tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, sản lượng thông qua cảng bình quân vào khoảng 126.000 hành khách, tăng trên 30% lượng hành khách so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng đến Ga Sài Gòn bình quân ngày khoảng 5.150 hành khách, giảm 4% lượng hành khách so với kỳ năm trước.

Các bến xe đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam có kế hoạch phối hợp với cơ quan cảnh sát giao thông giải tỏa nhanh các trường hợp gây ùn tắc trên các quốc lộ như tai nạn giao thông, xe hư hỏng đột xuất, tại các trạm thu phí đường bộ… Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT và các lực lượng chức năng để tổ chức phân luồng giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông.