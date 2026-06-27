Vedan Việt Nam đạt giải thưởng Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á 2026

Ngày 26-6-2026, tại lễ trao giải “Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á” Asia Responsible Enterprise Awards 2026 (AREA) ở Kuala Lumpur- Malaysia, Công ty CPHH Vedan Việt Nam được vinh danh tại hạng mục Nâng cao năng lực cộng đồng (Social Empowerment) với dự án “Vedan Love & Care - Chương trình Phát triển Cộng đồng Bền vững”. Đây là hạng mục ghi nhận các sáng kiến hướng đến trao quyền cho những nhóm yếu thế trong xã hội, giúp họ cải thiện chất lượng cuộc sống và từng bước hòa nhập cộng đồng.

Các doanh nghiệp chụp ảnh lưu niệm tại lễ trao giải Asia Responsible Enterprise Awards 2026

Giải thưởng AREA được sáng lập vào năm 2011 bởi Enterprise Asia, đây là một trong những giải thưởng ESG (Environmental – Social - Governance) uy tín hàng đầu châu Á, nhằm tôn vinh doanh nghiệp tiên phong trong phát triển bền vững và trách nhiệm cộng đồng. Bước sang năm thứ 16 với chủ đề “Sức mạnh công nghệ vì một Tương lai Tái sinh và Gắn kết”, giải thưởng nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong việc kết hợp đổi mới sáng tạo với các cam kết về môi trường, xã hội và quản trị... hướng tới một tương lai phát triển bao trùm và bền vững.

Theo đó, Vedan Việt Nam được đánh giá cao thông qua những nỗ lực bền bỉ trong việc triển khai các chương trình phát triển cộng đồng, tập trung vào ba lĩnh vực thiết yếu gồm giáo dục, y tế và an cư. Không chỉ hỗ trợ trước mắt, doanh nghiệp còn hướng đến mục tiêu trao quyền, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn có thêm cơ hội học tập, chăm sóc sức khỏe, ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên.

Trong giai đoạn 2021–2025, Vedan đã dành khoảng 17,76 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Mỗi năm doanh nghiệp phối hợp cùng các cơ quan ban ngành xây dựng khoảng 15 căn nhà tình thương, nhà CTĐ, nhà đại đoàn kết... cho các hộ gia đình khó khăn, góp phần ổn định an sinh xã hội tại Đồng Nai. Trong lĩnh vực giáo dục, Vedan liên tục đồng hành cùng Hội khuyến học Đồng Nai đóng góp 150 triệu đồng mỗi năm cho học sinh, sinh viên khuyết tật, hỗ trợ hàng trăm em nhỏ có cơ hội tiếp tục đến trường. Song song đó, công ty phối hợp tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 16.000 lượt người dân từ 2012 đến nay, đồng thời duy trì các hoạt động hiến máu nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp khi thiên tai xảy ra.

Ông Ni Chih Hao - Tổng Giám đốc Công ty Vedan Việt Nam nhận giải thưởng từ Ban tổ chức

Ông Ni Chih Hao (Tổng giám đốc công ty Vedan Việt Nam) chia sẻ: “Chúng tôi luôn tin rằng một doanh nghiệp không thể phát triển bền vững nếu đứng ngoài sự phát triển của cộng đồng nơi mình hiện diện. Vì vậy, suốt 35 năm phát triển tại Việt Nam, Vedan luôn lựa chọn đồng hành cùng địa phương, không chỉ thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn bằng những đóng góp thiết thực cho môi trường, xã hội và con người. Với niềm tin ‘Phát triển từ xã hội, cống hiến cho xã hội’, Vedan cam kết tiếp tục tạo ra những giá trị tích cực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy sự phát triển hài hòa giữa doanh nghiệp với cộng đồng.”

Các doanh nghiệp Châu Á được vinh danh tại buổi lễ

Nhờ kiên định với định hướng phát triển doanh nghiệp gắn liền với trách nhiệm xã hội và cộng đồng, Vedan từng bước xây dựng niềm tin với người tiêu dùng Việt suốt 35 năm qua, thông qua các sản phẩm quen thuộc trong căn bếp. Việc được vinh danh tại AREA 2026 là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ ấy, đồng thời tiếp thêm động lực để doanh nghiệp tiếp tục hiện thực hóa sứ mệnh “Nhu cầu thúc đẩy sáng tạo, chân thiện cùng tạo thịnh vượng”.

V.D