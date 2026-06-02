Vedan Việt Nam tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2026

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026”, nhằm rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống thực tế cho nhân viên và củng cố văn hóa an toàn trong doanh nghiệp. Đây cũng là hoạt động thường niên, góp phần nâng cao năng lực ứng phó sự cố và xây dựng môi trường làm việc an toàn, gắn kết tại Vedan Việt Nam.

Ông Ko Chung Chih - Phó Tổng Giám đốc Vedan Việt Nam phát biểu tại buổi diễn tập

Năm nay, tình huống giả định trong buổi diễn tập mô phỏng vụ cháy phát sinh trong quá trình hàn gia cố khung gầm của xe ca 45 chỗ, khi tia lửa bén vào giẻ lau dính dầu trong môi trường tồn đọng hơi nhiên liệu, gây bùng cháy và nhiều công nhân sơ tán khẩn cấp. Ngay khi chuông báo động vang lên, các nhân viên nhanh chóng kích hoạt quy trình xử lý bài bản gồm: báo cáo sự cố, cắt điện, dập lửa tại chỗ, sơ tán người và tài sản, huy động lực lượng hỗ trợ và tiến hành cứu hộ người gặp nạn. Quá trình từng bước được triển khai đồng bộ, thể hiện rõ khả năng xử lý tình huống tại chỗ và sự phối hợp hiệu quả với các lực lượng chuyên trách.

Nhân viên đang tiến hành dập lửa ngay khi phát hiện đám cháy bùng phát

Lực lượng PCCC đưa người bị nạn ra khỏi đám cháy

Đánh giá cao tinh thần hợp tác và nghiêm túc từ toàn thể nhân viên, Ông Ko Chung Chih (Phó Tổng Giám đốc Công ty Vedan) chia sẻ: “Mục tiêu lớn nhất sau mỗi buổi diễn tập là giúp người lao động rèn luyện sự bình tĩnh, tự tin đối diện với rủi ro và chủ động bảo vệ bản thân trước mọi tình huống. Song song đó, việc công ty luôn tuân thủ và thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy chữa cháy chính là lớp lá chắn vững chắc, khẳng định cam kết của Vedan trong việc xây dựng một môi trường làm việc an toàn, bền vững cho toàn thể nhân viên.”

Lực lượng PCCC chuyên nghiệp và PCCC Vedan phối hợp dập lửa

Bên cạnh hoạt động tập huấn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Vedan còn triển khai nhiều chương trình trong khuôn khổ “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026” nhằm nâng cao chất lượng môi trường làm việc như: tổ chức hội thảo “An toàn lao động - Nhận diện rủi ro và Đồng hành cùng người lao động”, tuyên truyền trực quan trong nhà máy bằng việc treo băng rôn, khẩu hiệu, bảng LED đặc biệt là cuộc thi “Rung chuông vàng” về An toàn lao động...

Ông Nguyễn Thế Hùng - Đội trưởng đội CC&CNCH khu vực 4, phòng cảnh sát PCCC&CNCH Thành phố Đồng Nai nhận xét đánh giá buổi thực tập

Với sứ mệnh “Nhu cầu thúc đẩy sáng tạo, chân thiện cùng tạo thịnh vượng”, trong suốt 35 năm phát triển tại Việt Nam, Vedan kiên định theo đuổi định hướng phát triển gắn với con người và phụng sự cộng đồng. Công ty không ngừng đầu tư nâng cao chất lượng môi trường làm việc, tích hợp hệ thống an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001, tiêu chí “Yêu quý môi trường – Kinh doanh lâu dài” và ISO 45001 với phương châm “Công ty an toàn – Mọi người khỏe mạnh”, hướng đến môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn và bền vững cho người lao động.

