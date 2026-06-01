Tập đoàn DIC tuyên dương 123 học sinh, sinh viên tiêu biểu xuất sắc năm học 2025 - 2026

Công đoàn Tập đoàn DIC vừa tổ chức Chương trình tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu xuất sắc năm học 2025 - 2026 dành cho con em CBNV-NLĐ trong toàn Tập đoàn.

Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Ban Lãnh đạo và Công đoàn Tập đoàn DIC đối với công tác chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động và gia đình; đồng thời là nguồn động viên để các em tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và phát huy truyền thống hiếu học.

Được biết, năm học vừa qua, hơn 700 học sinh, sinh viên là con CBNV-NLĐ Tập đoàn DIC đã đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật trong học tập. Trong đó, 123 em tiêu biểu đã được tuyên dương, gồm 17 sinh viên đạt kết quả học tập loại giỏi, xuất sắc và 106 học sinh đạt thành tích từ cấp cụm trường trở lên. Tổng kinh phí khen thưởng của chương trình là hơn 220 triệu đồng. Các trường hợp đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc tại trường sẽ được Công đoàn cơ sở tiếp tục tuyên dương, khen thưởng tại đơn vị.

Dịp này, Tập đoàn DIC cũng phối hợp với Nhà Văn hóa Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chương trình "Ngày hội thiếu nhi" với chủ đề "Học kỷ luật - Rèn bản lĩnh" cho 50 em thiếu nhi.

Tham gia chương trình này, các em được tìm hiểu, trải nghiệm về công tác tuần tra, cứu hộ cứu nạn; tham gia hoạt động giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tình yêu quê hương, biển đảo Tổ quốc tại Chi đội Kiểm ngư số 2.

Ngoài ra, các em còn được tham gia chuyên đề phòng cháy chữa cháy tại Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 24. Từ đây, các em được tuyên truyền để nhận biết nguyên nhân gây cháy nổ thường gặp; hướng dẫn thực hành một số kỹ năng sử dụng bình chữa cháy, thoát hiểm... và một số tình huống giả định. Đồng thời, tham gia hoạt động lửa trại; trekking rừng, được hướng dẫn các kỹ năng đi rừng cơ bản; xử lý tình huống khi lạc, giữ bình tĩnh và tìm kiếm hỗ trợ...

TẤN MINH