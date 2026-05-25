Tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Long Hải năm 2026

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Long Hải thông báo tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau:

1. Vị trí, chỉ tiêu tuyển dụng

+ Chuyên viên về Kế hoạch đầu tư: 01 chỉ tiêu

+ Chuyên viên về Kiểm tra hồ sơ bồi thường: 01 chỉ tiêu

+ Chuyên viên về Quản lý dự án đầu tư xây dựng: 01 chỉ tiêu

+ Kế toán viên: 01 chỉ tiêu

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển viên chức:

Điều kiện đăng ký dự tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do Ban Quản lý dự án xác định, phù hợp với quy định của pháp luật. (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

3. Hình thức và nội dung tuyển dụng

Tuyển dụng viên chức thực hiện theo hình thức xét tuyển.

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức thi: Vấn đáp (phỏng vấn).

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian thi: Vấn đáp 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị, không tính vào thời gian thi).

- Thang điểm: 100 điểm.

Lưu ý: Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Người đăng ký dự tuyển viên chức trực tiếp nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ) vào một vị trí việc làm tại Ban Quản lý dự án xã.

- 03 phong bì thư, dán tem, ghi rõ địa chỉ nơi nhận, số điện thoại của người dự tuyển.

5. Lệ phí dự tuyển

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký và tổ chức xét tuyển

- Hồ sơ được tiếp nhận trong 30 ngày, kể từ 07h30’ ngày 25/5/2026 (Thứ hai) đến hết 17h00 ngày 23/6/2026 (Thứ ba) (Trong giờ hành chính. Trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định).

- Nộp Hồ sơ đăng ký dự tuyển tại: Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Long Hải (Hương lộ 5, xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh). Số điện thoại liên hệ: 0846.385.352 (Chuyên viên Ngô Thiên Bảo Ngọc).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng

- Dự kiến trong tháng 6 năm 2026 tạiTrụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Long Hải (Hương lộ 5, xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Long Hải