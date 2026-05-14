DICERA Holdings, Trí Holdings và MB Bank - CN Vũng Tàu ký kết hợp tác chiến lược và tài trợ vốn

Chiều 13-5, tại phường Vũng Tàu (TPHCM) đã diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần DICERA Holdings (Mã chứng khoán: DC 4) và Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Vũng Tàu (MB – CN Vũng Tàu); Lễ ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ vốn cho Dự án chung cư Hoà Lân - Thuận Giao giữa MB – CN Vũng Tàu và Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Trí Holdings.

Theo nội dung thỏa thuận, DICERA và MB - CN Vũng Tàu thống nhất thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và tuân thủ pháp luật, phát huy thế mạnh của mỗi bên và hướng tới mục tiêu hợp tác bền vững, sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng đầu tư do MB cung cấp.

Đại diện DICERA ký kết hợp đồng với MB - Chi nhánh Vũng Tàu hợp tác chiến lược.

Theo đó, MB – CN Vũng Tàu sẽ cung cấp các giải pháp tài chính ưu đãi, bố trí đủ nguồn vốn và dịch vụ ngân hàng cho DICERA, khách hàng, đối tác, nhà thầu và các đơn vị thành viên thuộc hệ sinh thái của DICERA. Đồng thời, DICERA Holdings cam kết phối hợp giới thiệu khách hàng tiềm năng, thúc đẩy sử dụng các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng của MB – CN Vũng Tàu. Hai bên cũng tăng cường hoạt động quảng bá sản phẩm, chia sẻ thông tin, hỗ trợ phát triển khách hàng và cam kết bảo mật toàn bộ nội dung hợp tác.

Nghi thức ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ vốn cho Dự án chung cư Hoà Lân - Thuận Giao giữa MB – CN Vũng Tàu và Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Trí Holdings.

Riêng hợp đồng thoả thuận tài trợ vốn tín dụng, MB – CN Vũng Tàu sẽ cấp tín dụng tài trợ vốn cho Dự án chung cư Hoà Lân - Thuận Giao tại phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương trước đây (nay là phường Thuận Giao,TPHCM) do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Trí Holdings làm chủ đầu tư (Trí Holding là công ty con của DICERA và DICERA hiện đang sở hữu 99,68% vốn điều lệ).

Sự kiện ký kết hợp tác chiến lược và tài trợ vốn đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa DICERA, Trí Holdings và MB – CN Vũng Tàu, đồng thời mở ra cơ hội để DICERA và các công ty thành viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi phục vụ các dự án thuộc lĩnh vực được Nhà nước khuyến khích đầu tư.

Việc hợp tác với MB không chỉ góp phần khẳng định tính khả thi và hiệu quả kinh tế – xã hội của các dự án do DICERA triển khai, mà còn thể hiện sự tin tưởng của các tổ chức tài chính đối với năng lực quản trị, định hướng phát triển bền vững và tính minh bạch của doanh nghiệp.

Phối cảnh chung cư Hoà Lân - Thuận Giao.

Dự án chung cư Hoà Lân - Thuận Giao tọa lạc tại mặt tiền Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, TPHCM, khu vực được định hướng trở thành trung tâm kết nối giao thông – kinh tế – công nghiệp trọng điểm của vùng.

Theo cấu trúc triển khai, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Trí Holdings là chủ đầu tư dự án Chung cư Hòa Lân - Thuận Giao, còn DICERA giữ vai trò đơn vị phát triển dự án và tổng thầu thi công EPC.

Chung cư Hòa Lân - Thuận Giao được phát triển theo định hướng đô thị xanh – sạch – bền vững, chú trọng không gian sống, hệ tiện ích đồng bộ, tích hoạt TOD và giải pháp thiết kế phù hợp với nhu cầu an cư của cư dân đô thị hiện đại.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.880,5 tỷ đồng, được triển khai trên khu đất có diện tích sử dụng 6.138,6 m², chiều cao 146,1m với 39 tầng nổi, 02 tầng hầm, tổng 688 căn hộ. Thời gian thực hiện dự án dự kiến khoảng 03 năm, từ cuối Quý IV/2025 đến Quý I/2029.

TẤN MINH