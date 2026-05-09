Tập đoàn DIC tổ chức hội thao truyền thống và phát động tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Hội thao thu hút 225 vận động viên tham gia tranh tài ở 5 môn với 11 nội dung thi đấu như: Kéo co, bơi lội, tennis, cầu lông, bóng bàn…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn DIC cho biết, Hội thao là hoạt động truyền thống thường niên của tập đoàn nhằm tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ nhân viên và các công ty thành viên.

Lãnh đạo Tập đoàn DIC và Công đoàn Tập đoàn DIC trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thao.

“36 năm xây dựng và phát triển là một hành trình đầy nỗ lực, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của toàn thể Tập đoàn DIC. Bên cạnh những thành tựu trong sản xuất kinh doanh, tập đoàn luôn đề cao đời sống tinh thần, sức khỏe và sự gắn kết của cán bộ, nhân viên – những yếu tố cốt lõi tạo nên sức mạnh bền vững của DIC Group.

Các đội tham gia thi đấu môn kéo co.

Các hoạt động thể thao không chỉ là sân chơi rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe mà còn là dịp để giao lưu, tăng cường tinh thần đoàn kết, học hỏi lẫn nhau. Tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng và hết mình sẽ góp phần lan tỏa giá trị văn hóa doanh nghiệp DIC – năng động, đoàn kết và phát triển”, ông Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh.

* Trước đó, ngày 9-5, Công đoàn Tập đoàn DIC và DIC số 2 tổ chức Lễ phát động tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, tháng Công nhân năm 2026; đồng thời tổ chức thăm hỏi, tặng quà quà đoàn viên, người lao động tại các công trình dự án.

Theo lãnh đạo Tập đoàn DIC, giữa áp lực tiến độ và yêu cầu chất lượng thi công, điều quan trọng nhất vẫn là bảo đảm môi trường làm việc an toàn để mỗi người lao động đều được làm việc ổn định, an tâm cống hiến và trở về bên gia đình sau mỗi ngày làm việc. Vì vậy, công tác an toàn, vệ sinh lao động không chỉ là yêu cầu bắt buộc trong sản xuất kinh doanh mà còn là trách nhiệm và văn hóa của toàn hệ thống.

Lãnh đạo Công đoàn và Tập đoàn DIC trao quà cho ban chỉ huy công trình.

Ban lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu các đơn vị, Ban Quản lý dự án tập trung triển khai hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện nâng cao nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện nghiêm các quy định về ATVSLĐ; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong chăm lo, bảo vệ người lao động; và đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Nụ cười rạng rỡ của công nhân tại lễ phát động.

Trong khuôn khổ chương trình, Công đoàn Tập đoàn DIC đã trao 60 phần quà cho đoàn viên, người lao động và tổ chức chương trình ăn sáng cho công nhân tại công trường. Đồng thời, DIC số 2 cũng trao 60 phần quà với trị giá 500.000 đồng/phần đến người lao động đang trực tiếp thi công dự án.

Nhân dịp này, Công đoàn Tập đoàn DIC cũng tổ chức trao tặng 35 phần quà cho người lao động tại Dự án Victory Cần Thơ (DIC số 1) tại Thành phố Cần Thơ và 20 phần quà tại Dự án Chung cư Nhà ở xã hội miền Bắc (DICERA) tại tỉnh Phú Thọ, với trị giá 500.000 đồng/phần.

TẤN MINH