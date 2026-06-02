HODECO: 36 năm chuyển mình vươn tầm giá trị

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HODECO) vừa tổ chức lễ kỷ niệm 36 năm thành lập (31-5-1990 – 31-5-2026), đánh dấu hành trình hơn 36 năm hình thành, phát triển và khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu bất động sản tiêu biểu tại khu vực phía Đông TPHCM.

Trong suốt 36 năm qua, HODECO được biết tới là một trong những doanh nghiệp bất động sản đặt nền móng cho những khu đô thị hiện đại, những không gian sống văn minh tại địa phương và đồng hành cùng tiến trình đô thị hóa của đất nước.

Ông Đoàn Hữu Thuận, Chủ tịch HĐQT HODECO phát biểu tại sự kiện.

Dấu ấn của HODECO được khẳng định thông qua hơn 30 dự án, hơn 7000 sản phẩm đã được triển khai thành công, góp phần thay đổi diện mạo đô thị của địa phương như Trung tâm thương mại phường 7, Khu biệt thự Ngọc Tước 2, Khu nhà ở đồi 2 phường 10, Chung cư 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Chung cư Bình An, Bình Giã Resident, Khu căn hộ khách sạn cao cấp Fusion Suites Vũng Tàu, Dự án khu nhà ở phía Tây đường 3-2, Khu đô thị mới Phú Mỹ, Ecotown Phú Mỹ, Khu nhà ở Hải Đăng (The Light City)…

Một tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm 36 năm thành lập công ty HODECO.

Với mục tiêu “chuyển mình vươn tầm giá trị”, định hướng của HODECO không chỉ nằm ở việc mở rộng quy mô, ứng công nghệ số, chuyển đổi mô hình kinh doanh mà còn ở nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững nhằm khẳng định giá trị của một doanh nghiệp bất động sản lâu đời.

Dự án biệt thự đồi Ngọc Tước II do HODECO triển khai đầu tư.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch HĐQT HODECO ông Đoàn Hữu Thuận cho biết, HODECO sẽ tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển dài hạn, phát huy năng lực quản trị doanh nghiệp, phát triển các khu đô thị, khu nhà ở và các sản phẩm bất động sản chất lượng cao. Đồng thời, tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước đi đôi cùng trách nhiệm xã hội.

TẤN MINH