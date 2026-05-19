Thông báo tìm chủ sử dụng đất và các cá nhân có liên quan để thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Khu nhà ở xã hội Mỹ Xuân B1 (Conac Garden), phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh

TT

Số thửa ĐC

Số tờ ĐC

Diện tích thu hồi (m2)

Số thông báo THĐ

Địa chỉ

thửa đất

1

1754

169

151,6

777/TB-UBND ngày 12/5/2026

Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.



Kể từ ngày niêm yết, đăng báo (lần đầu) thông báo này mà cá nhân, hộ gia đình có đất thu hồi không đến liên hệ với UBND phường Phú Mỹ hoặc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Phú Mỹ thì Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Phú Mỹ phối hợp với UBND phường Phú Mỹ tiến hành lập biên bản và thực hiện kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất; lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư theo đúng quy định.

Các hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến liên hệ và cung cấp hồ sơ đề nghị liên hệ:

+ UBND phường Phú Mỹ, gặp đồng chí Nguyễn Thị Thu Viễn – Cán bộ phụ trách - SĐT: 0906.667.479 - Địa chỉ: 412 đường Độc Lập, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh.

+ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Phú Mỹ, gặp đồng chí Nguyễn Bùi Yến Linh - Phụ trách dự án - SĐT: 0397.066.894. Địa chỉ: 02 đường Lê Duẩn, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Phú Mỹ TPHCM