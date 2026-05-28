Công ty Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh: Khẳng định vị thế dẫn đầu ngành xổ số và trách nhiệm xã hội bền vững

Trong bối cảnh kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực bứt phá và có nhiều chuyển biến tích cực, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TP Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế dẫn đầu trong ngành xổ số truyền thống. Bên cạnh đó, XSKT TP Hồ Chí Minh còn là đơn vị gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật và tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ vào quản trị sản xuất.

Vị thế dẫn đầu và kết quả kinh doanh ấn tượng năm 2025

Dựa trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025, XSKT TP Hồ Chí Minh cho thấy sức mạnh tài chính vững vàng. Dù thị trường có nhiều biến động, công ty vẫn duy trì quy mô tổng tài sản đạt gần 2.900 tỷ đồng.

Vị thế dẫn đầu của XSKT TP Hồ Chí Minh không chỉ nằm ở con số doanh thu mà còn ở sự ổn định trong cơ cấu vốn. Với vốn chủ sở hữu đạt hơn 1.296 tỷ đồng, tạo đà vững chắc cho các kế hoạch phát triển dài hạn.

Tình hình SX-KD trong năm 2025 (Trích lược BCTC) Chỉ tiêu tài chính Giá trị (VND): Tổng cộng Tài sản 2.892.186.180.442đ Vốn chủ sở hữu: 1.296.614.000.000đ Tổng doanh thu:14.321.417.152.971đ Lợi nhuận:1.994.191.197.657đ Nộp Ngân sách nhà nước: 6.176.432.812.678 đ

Ban lãnh đạo Công ty XSKT Thành phố Hồ Chí Minh gồm ông Nguyễn Quốc Chiến - Chủ tịch HĐTV (ngoài cùng bìa phải) và ông Trương Vĩnh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc (ngoài cùng bìa trái) trao bảng tượng trưng đóng góp hơn 20 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện - xã hội vào cuối năm 2025

Đóng góp ngân sách của TP Hồ Chí Minh

Năm 2025, XSKT TP Hồ Chí Minh tham gia đóng góp Ngân sách nhà nước địa phương 6.176 tỉ đồng. Số dư các khoản phải nộp cho Ngân sách Nhà nước tại thời điểm cuối năm 2025 là 1.063 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng để TP Hồ Chí Minh đầu tư vào các dự án trọng điểm như hạ tầng giao thông, bệnh viện, trường học, trực tiếp nâng cao chất lượng sống của người dân thành phố.

Kiến tạo công ăn việc làm và đảm bảo an sinh xã hội

XSKT TP Hồ Chí Minh từ lâu đã không chỉ là một đơn vị kinh doanh thuần túy mà còn là "mái nhà chung" của hàng ngàn lao động. Ngoài đội ngũ cán bộ công nhân viên trực tiếp làm việc, hoạt động của công ty còn tạo ra mạng lưới việc làm rộng khắp cho các đại lý và hàng chục ngàn người bán vé số dạo. Đối với nhiều người già yếu, người khuyết tật và lao động tự do, tấm vé số kiến thiết TP Hồ Chí Minh chính là công cụ giúp họ có thu nhập ổn định, trang trải cuộc sống. Công ty cũng duy trì các quỹ khen thưởng, phúc lợi nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" và tinh thần tương thân tương ái. Trong năm 2025, Công ty đã ủng hộ hơn 14 tỷ đồng cho các hoạt động An sinh-Xã hội.

Vượt lên trên những con số lợi nhuận, XSKT TP Hồ Chí Minh đã chứng minh được giá trị của mình thông qua sự đóng góp bền bỉ cho cộng đồng. Với nền tảng tài chính vững chắc, sự tuân thủ pháp luật và thực hiện chuyển đổi số quyết liệt, XSKT TP Hồ Chí Minh không chỉ là đơn vị dẫn đầu ngành xổ số truyền thống mà còn là biểu tượng cho sự phát triển văn minh, thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới.

Đại diện Công ty XSKT TP Hồ Chí Minh giới thiệu sản phẩm mới Vé số cào có kết quả ngay với giải đặc biệt lên đến 1 tỷ đồng. Đây cũng là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng quy trình in ấn hiện đại đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về bảo mật và chống giả mạo cho vé số và các ấn phẩm tài chính

Đa dạng hóa sản phẩm, giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn cũng là một trong những bước đi giúp XSKT TP Hồ Chí Minh luôn ở vị thế dẫn đầu trong ngành xổ số truyền thống

Tiên phong Chuyển đổi số và Ứng dụng Khoa học Công nghệ

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công nghệ, XSKT TP Hồ Chí Minh đã đầu tư mạnh mẽ vào việc hiện đại hóa quy trình quản trị và sản xuất. Xí nghiệp In tài chính (trực thuộc Công ty) đặt tại Hóc Môn là minh chứng điển hình với dây chuyền in ấn hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về bảo mật và chống giả mạo cho vé số và các ấn phẩm tài chính. Việc duy trì Quỹ phát triển khoa học và công nghệ ở mức hơn 143 tỷ đồng cho thấy tầm nhìn xa của Ban lãnh đạo công ty trong việc số hóa quy trình kinh doanh. Từ việc quản lý hệ thống đại lý bằng phần mềm đến việc ứng dụng công nghệ trong kiểm soát vé số cào và công khai kết quả mở thưởng, tất cả đều hướng tới mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả vận hành và gia tăng tính minh bạch cho khách hàng.

HỒNG MINH