Tập đoàn DIC tổ chức tổng kết, trao giải hoạt động thể thao – văn nghệ kỷ niệm 36 năm thành lập

Tối 23-5, tại Trung tâm Hội nghị Aurora (phường Tam Thắng, TPHCM), Tập đoàn DIC tổ chức chương trình giao lưu, tổng kết và trao giải chuỗi hoạt động thể thao – văn nghệ chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày thành lập Tập đoàn (26-5-1990 – 26-5-2026).

Chương trình diễn ra trong không khí trang trọng, sôi nổi với sự tham dự của lãnh đạo Tập đoàn, các đơn vị thành viên cùng đông đảo cán bộ, nhân viên.

Lãnh đạo Tập đoàn DIC trao cúp vô địch môn bóng đá cho DICERA.

Chuỗi hoạt động năm nay bao gồm nhiều nội dung thi đấu thể thao và hội diễn văn nghệ, thu hút sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị trực thuộc. Đây không chỉ là sân chơi giao lưu, rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa người lao động trong toàn hệ thống.

Các vận động viên thi kéo co.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã tiến hành trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc ở các bộ môn thể thao (như bóng đá, pickeball, kéo co, bơi lội, cầu lông… ) và hội diễn văn nghệ. Nhiều tiết mục, phần thi được đầu tư công phu, thể hiện tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo và bản sắc văn hóa doanh nghiệp của các đơn vị tham gia.

Các vận động viên thi đấu Pickeball.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn DIC nhấn mạnh, trải qua 36 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn DIC luôn đề cao giá trị đoàn kết, đổi mới và phát triển bền vững.

Một tiết mục văn nghệ tại đêm gala, trao giải.

Các hoạt động thể thao – văn nghệ không chỉ tạo không khí thi đua sôi nổi mà còn góp phần xây dựng môi trường làm việc gắn kết, nhân văn, qua đó tiếp thêm động lực để toàn thể cán bộ, nhân viên cùng đồng hành vì mục tiêu phát triển chung của Tập đoàn trong giai đoạn mới.

TẤN MINH