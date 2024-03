Vì sao hóa đơn tiền điện tháng 2 tăng vọt?

Ngày 3-3, trên các mạng xã hội, nhiều người dân ở Hà Nội phản ánh tình trạng hóa đơn tiền điện của gia đình trong tháng 2 tăng đột biến so với bình thường (có nhiều trường hợp tăng gấp đôi).

Phản hồi về thông tin này, cùng ngày, ông Lê Ánh Dương, Phó Tổng Giám đốc Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, sở dĩ hóa đơn tiền điện tháng 2 tăng cao vì gộp 2 kỳ gồm tháng 1 và 2. Lý do, từ tháng 2, EVNHANOI triển khai kế hoạch thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng thay vì đầu tháng như trước đây.

Cụ thể, trước đây, lịch ghi chỉ số công tơ là mùng 3 hàng tháng, tức là nếu như trước đây sẽ chốt công tơ tháng 1 vào ngày 3-2, nhưng từ tháng 2 chuyển sang chốt công tơ vào ngày 29-2. Do đó, số ngày tính tiền điện của đợt này tăng từ 30 ngày (tháng 1) lên thành 57 ngày (số tiền điện khách hàng phải trả cho cả tháng 1 và 2). Đây là lý do hóa đơn tiền điện tăng gần gấp đôi so với trước.



Một ví dụ về cách tính hóa đơn tiền điện tháng 1 và 2 của EVNHANOI

Mặc dù hóa đơn tiền điện tăng nhưng thực tế quyền lợi của hơn 2,8 triệu khách hàng sử dụng điện ở Hà Nội vẫn được đảm bảo, cách tính từng bậc thang cũng được điều chỉnh theo số ngày thực tế của kỳ ghi chỉ số. Cụ thể là số điện để hưởng giá điện bậc 1, bậc 2 từ 50kWh (theo quy định) đã được giãn rộng lên 92kWh; tương tự bậc 3, bậc 4 cũng được giãn rộng từ 100 số lên 184 số.

Khách hàng có thể kiểm tra sản lượng điện, sử dụng công cụ tính hóa đơn tiền điện trực tuyến để tra cứu và tính hóa đơn tiền điện hàng tháng. Lượng điện năng ghi nhận để tính hóa đơn tiền điện trong tháng dịch chuyển sẽ nhiều hơn so với hóa đơn tiền điện của những tháng trước. Các tháng tiếp theo sẽ trở lại bình thường, EVNHANOI thông tin tới người dân Hà Nội.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), việc thay đổi thời gian ghi chỉ số công tơ điện được EVN triển khai và có lộ trình trong cả giai đoạn từ năm 2023 - 2025 để kỳ ghi chỉ số công tơ điện trùng khớp với lịch dương của mỗi tháng, giúp người dân và cơ quan quản lý dễ theo dõi hơn.



Đại diện EVN cũng cho biết, thời điểm chuyển đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện tùy mỗi địa phương lựa chọn. Đến nay, các tỉnh, thành phố ở phía Nam và miền Trung đã hoàn thành, còn lại một số tỉnh, thành phố ở phía Bắc đang triển khai.

