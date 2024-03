Viện Kiểm sát đề nghị mức án với 2 bị cáo xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng

Sáng 1-3, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến bị cáo Trần Văn Sỹ và Đặng Thị Hàn Ni (đều là luật sư) "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam, tỉnh Bình Dương).

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: THÀNH CHUNG

Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn trong các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, 2 bị cáo đã thu thập thông tin và lợi dụng đăng, phát nhiều video có thông tin riêng tư của bà Hằng trái quy định pháp luật. Các thông tin có nội dung chưa kiểm chứng, xúc phạm bà Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Hằng) và xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty CP Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu (đều do bà Hằng làm Giám đốc).

Trong đó, bị cáo Trần Văn Sỹ ghi hình và đăng tải nhiều lần trong tháng 8, tháng 9, tháng 10 năm 2021, với nội dung sai sự thật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty CP Đại Nam; xâm phạm danh dự, uy tín của ông Dũng, bà Hằng... Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni cũng có hành vi vi phạm tương tự.

Theo đại diện VKS, hành vi của các bị cáo đã ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự. Tại phiên tòa, các bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội. Do đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Sỹ từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù, bị cáo Hàn Ni từ 1 năm 6 tháng tới 2 năm tù, cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

THÀNH CHUNG