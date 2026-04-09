Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác chuyển đổi xanh

Các doanh nghiệp chia sẻ cơ hội hợp tác và đầu tư song phương Việt Nam - Australia.

Thông tin tại diễn đàn cho thấy kim ngạch thương mại hai chiều hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Australia đạt khoảng 28,5 tỷ đô la Australia, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 14 của Australia và nằm trong nhóm thị trường tăng trưởng nhanh nhất.

Phát biểu tại diễn đàn, bà Sarah Hooper, Tổng Lãnh sự Australia tại TPHCM, cho biết quan hệ Việt Nam - Australia đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất từ trước đến nay sau khi được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Australia đã cung cấp hơn 3 tỷ đô la Australia viện trợ phát triển kể từ năm 1973. Theo bà, đây là nền tảng quan trọng để hai nước thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn, nhất là trong bối cảnh thế giới đang tái định hình bởi gián đoạn chuỗi cung ứng, biến động năng lượng và các tiêu chuẩn mới về phát triển bền vững.

Bà Sarah Hooper, Tổng lãnh sự Australia tại TPHCM phát biểu tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, nhiều doanh nghiệp cho rằng chuyển đổi xanh không còn là mục tiêu dài hạn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), cường độ phát thải carbon hay truy xuất nguồn gốc đang dần trở thành điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, nhất là với các ngành xuất khẩu như nông nghiệp và sản xuất.

Theo bà Sarah Hooper, hợp tác giữa hai nước không chỉ dừng ở chính sách mà đang đi sâu vào tài chính và công nghệ. Trong lĩnh vực năng lượng, Nền tảng Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam - Australia thúc đẩy huy động vốn tư nhân cho năng lượng tái tạo và công nghệ phát thải thấp; sáng kiến “Tương lai ngành điện Việt Nam” hỗ trợ xây dựng chính sách và quy hoạch hệ thống điện.

Ở lĩnh vực tài chính, đại diện Tập đoàn Export Finance Australia cho biết đã cung cấp khoản vay lại trị giá 75 triệu đô la Australia cho VPBank nhằm tài trợ các dự án hạ tầng bền vững. Bên cạnh đó, chương trình Aus4Innovation với ngân sách 33 triệu đô la Australia trong 10 năm đang tạo ra các ứng dụng thực tiễn, như sử dụng dữ liệu vệ tinh và trí tuệ nhân tạo để tối ưu sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long, góp phần cắt giảm hơn 193.000 tấn CO₂ và tạo việc làm.

Nhiều doanh nghiệp, chuyên gia, nhà hoạch định chính sách tham gia diễn đàn.

Giáo sư Andrew Blakers, Đại học Quốc gia Australia, cho biết Australia xác định Việt Nam là thị trường ưu tiên trong Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040, với trọng tâm đầu tư vào năng lượng sạch, nông nghiệp bền vững và công nghệ khí hậu. Mạng lưới hơn 160.000 cựu du học sinh Australia tại Việt Nam cũng được xem là cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp và đầu tư. Theo ông, để đẩy nhanh chuyển đổi xanh, cần mở rộng thị trường, tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tham gia mạnh mẽ hơn vào phát triển năng lượng tái tạo, nhất là điện mặt trời áp mái; đồng thời đầu tư vào hệ thống lưu trữ, truyền tải điện và duy trì chính sách ổn định dài hạn.

Ở góc độ chuyên gia, TS Cấn Văn Lực nhận định chuyển đổi xanh là xu thế tất yếu, đồng thời là cơ hội để Việt Nam tái cấu trúc mô hình tăng trưởng. Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế xanh chiếm khoảng 10% GDP vào năm 2030, tỷ trọng năng lượng tái tạo đạt 26%-30% tổng cung năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính khoảng 8%-10%. Tuy nhiên, quá trình này cũng đối mặt nhiều thách thức, đặc biệt là nhu cầu nguồn lực rất lớn, ước tính khoảng 6%-8% GDP mỗi năm cho phát triển hạ tầng và các lĩnh vực liên quan, trong đó khu vực tư nhân giữ vai trò then chốt.

Theo các ý kiến tại diễn đàn, Việt Nam và Australia còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, nông nghiệp bền vững, tài chính xanh, công nghệ khí hậu và hiện đại hóa hệ thống điện, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

