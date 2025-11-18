Việt Nam - Kuwait nâng tầm quan hệ chiến lược

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhà nước Kuwait, sáng 17-11 (theo giờ địa phương), ngay sau lễ đón trọng thể tại cung điện Bayan ở thủ đô Kuwait, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Quốc vương Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

Quyết tâm từ hai phía

Hội kiến diễn ra trong bầu không khí trọng thị, ấm áp, thể hiện sự tin cậy và quyết tâm mạnh mẽ của lãnh đạo hai nước trong việc đưa quan hệ Việt Nam - Kuwait bước sang giai đoạn phát triển sâu rộng và thực chất hơn.

Quốc vương Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quan hệ song phương, đồng thời tái khẳng định Việt Nam giữ vị trí chiến lược trong chính sách đối ngoại của Kuwait.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Ảnh: TTXVN

Quốc vương mong muốn hai bên tổ chức các hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026. Ông khẳng định lợi ích của Việt Nam cũng là lợi ích của Kuwait, và Kuwait luôn coi Việt Nam là người bạn chân thành, tin cậy.

Nhân dịp này, Quốc vương chia sẻ và cảm thông sâu sắc trước những thiệt hại do thiên tai, bão lũ gần đây tại Việt Nam; đồng thời đề nghị hai nước mở rộng hợp tác trong kinh tế - thương mại - đầu tư, an ninh lương thực, khoa học - công nghệ và phối hợp tại các diễn đàn quốc tế. Trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), Kuwait đặc biệt quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa GCC với Việt Nam và ASEAN, coi Việt Nam là “cửa ngõ chiến lược” để mở rộng hợp tác với khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng thăm chính thức Nhà nước Kuwait, quốc gia vùng Vịnh đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Quốc vương, Hoàng gia và nhân dân Kuwait. Thủ tướng nhắc lại những dấu ấn hợp tác nổi bật thời gian qua như sự phối hợp tại các diễn đàn đa phương; Kuwait là đối tác vùng Vịnh hỗ trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam; dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn; hay 600.000 liều vaccine Covid-19 hỗ trợ Việt Nam lúc khó khăn nhất. Thủ tướng cũng trân trọng chuyển lời thăm hỏi của các lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Quốc vương và Hoàng gia.

Hợp tác toàn diện giai đoạn mới

Khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai nước và mở ra giai đoạn hợp tác năng động, toàn diện và hiệu quả, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah nhất trí định hướng đưa quan hệ Việt Nam - Kuwait lên tầm chiến lược, phù hợp nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thủ tướng đề xuất 9 nhóm hợp tác trọng tâm trong thời gian tới.

Trong đó, hai nước sẽ tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn cấp cao; mở rộng hợp tác năng lượng, đặc biệt là dầu khí; tạo đột phá trong quan hệ đầu tư; đề nghị Cơ quan đầu tư Kuwait tăng cường rót vốn vào Việt Nam, nhất là các dự án chiến lược như Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM. Đề nghị Kuwait ủng hộ thúc đẩy đàm phán và ký kết FTA Việt Nam - GCC; sớm hoàn tất thỏa thuận an ninh lương thực; hỗ trợ phát triển hệ sinh thái Halal tại Việt Nam.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh, bao gồm phát triển thiết bị quốc phòng lưỡng dụng như UAV, tham gia triển lãm quốc phòng của nhau, phối hợp xử lý các thách thức an ninh phi truyền thống và nâng cao năng lực an ninh mạng. Lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xem là động lực tăng trưởng mới; trong khi du lịch, lao động, văn hóa, thể thao và giáo dục - đào tạo sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần củng cố nền tảng giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng cùng Kuwait đóng góp vào các nỗ lực chung nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và tái thiết tại Trung Đông. Hai nhà lãnh đạo thống nhất tăng cường phối hợp, tham vấn tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, hướng tới hòa bình và phát triển bền vững. Với những định hướng lớn được xác lập, chuyến hội kiến cấp cao lần này được đánh giá là bước đi quan trọng đưa quan hệ Việt Nam - Kuwait tiến vào giai đoạn hợp tác chiến lược, tạo nền tảng cho những bước phát triển sâu rộng trong tương lai.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah; thăm Tổ hợp Lọc hóa dầu Al-Zour. Đến thăm Tòa nhà Di sản văn hóa Arab, Thủ tướng đã làm việc với Tổng Giám đốc Waleed Al-Bahar và các cộng sự của Quỹ Kuwait vì sự phát triển kinh tế Arab.

TTXVN