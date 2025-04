Việt Nam lần đầu tiên chủ trì hội nghị thượng đỉnh quốc tế về tăng trưởng xanh

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, đây là hội nghị cấp cao đầu tiên Việt Nam chủ trì trong lĩnh vực tăng trưởng xanh, thể hiện cam kết mạnh mẽ đồng hành cùng cộng đồng quốc tế và các thành viên P4G trong triển khai các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, cũng như các nỗ lực hợp tác thúc đẩy chiến lược phát triển xanh - bền vững trên toàn cầu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chủ trì và phát biểu tại cuộc họp báo, chiều 8-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Thông qua hội nghị, Việt Nam mong muốn tạo ra cơ hội, nền tảng để nâng cao nhận thức chung của cộng đồng quốc tế về ứng phó biến đổi khí hậu; chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực để phục vụ phát triển bền vững, tăng trưởng xanh.

Đồng thời, mở rộng hợp tác quốc tế sâu rộng, không chỉ trong nhóm P4G mà còn giữa các thành viên nhóm với các nước và các tổ chức quốc tế khác; học hỏi các nước trong tiến trình xây dựng kinh tế xanh, triển khai các nỗ lực tăng trưởng xanh; tìm hiểu tiềm năng các nguồn vốn phục vụ tăng trưởng xanh, kinh nghiệm phát triển thị trường tài chính xanh tại các nước.

Trong khuôn khổ hội nghị sẽ có các phiên làm việc chuyên đề. Phiên thảo luận cấp cao “Chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm” do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì.

Các phiên làm việc chính gồm: “Đổi mới tài chính và chiến lược huy động vốn cho tăng trưởng xanh toàn cầu” do Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì; “Bắt nhịp cách mạng xanh 4.0: Hành trình chuyển đổi hệ thống lương thực cho kỷ nguyên bền vững” do Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường chủ trì; “Công nghệ tạo đột phá chuyển đổi xanh và phát triển bền vững trong kỷ nguyên thông minh” do Bộ trưởng Bộ KH-CN chủ trì; “Đầu tư vào con người - Kiến tạo đội ngũ cho nền kinh tế tương lai” do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chủ trì; “Các giải pháp đổi mới sáng tạo trong chuyển đổi năng lượng hiệu quả và bền vững” do Bộ trưởng Bộ Công thương chủ trì.

Trong khuôn khổ hội nghị, sẽ diễn ra phiên đối thoại giữa các nhà lãnh đạo với doanh nghiệp theo chủ đề “Hợp tác công - tư vì đổi mới sáng tạo và bền vững”. Bên lề Hội nghị P4G năm 2025 còn có triển lãm về tăng trưởng xanh và kết nối đầu tư, kinh doanh.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Hội nghị P4G năm 2025 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Thủ đô Hà Nội) từ ngày 14 đến 17-4.

Tính đến nay, đã có khoảng 600 khách mời đăng ký tham dự dưới cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, trong đó có đông đảo doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp lĩnh vực khí hậu.

LƯU THỦY