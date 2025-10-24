Việt Nam trước sau như một, dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ đặc biệt với Lào

Chiều 24-10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp tham dự lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) tại Thủ đô Hà Nội.

Chia sẻ về sự kiện đối ngoại quan trọng lần này, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Lễ mở ký Công ước Hà Nội là một sự kiện quốc tế quan trọng và Việt Nam vinh dự đăng cai tổ chức. Công ước sẽ tạo ra hành lang và khuôn khổ pháp lý mới, giúp các quốc gia thành viên trên thế giới cùng chung tay chống các loại tội phạm mạng, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng toàn cầu.

Nhấn mạnh việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào trực tiếp cùng với đoàn đại biểu cấp cao của Lào tham dự sự kiện Lễ mở ký Công ước Hà Nội đã góp phần quan trọng vào thành công chung của sự kiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp sang Việt Nam tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), chiều 24-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Trao đổi về quan hệ hợp tác song phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp trong thời gian qua. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên gặp gỡ, trao đổi tại các cuộc làm việc song phương cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, cùng nhau trao đổi nhiều nội dung sâu rộng, toàn diện và thực chất về các vấn đề cốt lõi làm sâu sắc hơn quan hệ gắn bó giữa hai đảng, hai nước.

Trong năm 2025, nhiều dự án trọng điểm đang được triển khai đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu đề ra. Đặc biệt là về kinh tế - thương mại, kim ngạch thương mại song phương trong 9 tháng của năm 2025 đạt 2,4 tỷ USD, tăng 57,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, chiều 24-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam trước sau như một, luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đặc biệt “có một không hai” với Lào, ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc bảo vệ, xây dựng, đổi mới và phát triển của Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng khi sang dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng; đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên cộng đồng quốc tế đạt được khuôn khổ pháp lý toàn cầu nhằm đối phó với các hành vi tội phạm sử dụng công nghệ thông tin và không gian mạng.

Đặc biệt, đồng chí Thongloun Sisoulith chúc mừng Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện quan trọng này, với tên gọi “Công ước Hà Nội” gắn liền với một điều ước đa phương toàn cầu trong lĩnh vực mà cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm, sẽ góp phần quảng bá về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và góp phần không nhỏ vào việc nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tham quan trưng bày ảnh về quan hệ hợp tác giữa 2 nước. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhất trí với những đánh giá, chia sẻ của Thủ tướng Phạm Minh Chính về kết quả tốt đẹp đạt được trong hợp tác song phương trong thời gian qua, có nhiều điểm sáng, trong đó có nhiều dự án quan trọng được hoàn thành và sẽ hoàn thành trong năm 2025 theo kế hoạch; chân thành cảm ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa và sự hỗ trợ vô tư trong sáng của Việt Nam dành cho Lào trong những năm qua.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí về việc hai bên tăng cường, phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các dự án trọng điểm giữa hai nước, tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại quan trọng và thiết thực kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của hai đảng, hai nước trong thời gian tới.

PHAN THẢO