TPHCM và Lào thúc đẩy hợp tác báo chí

Sáng 23-10, đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tiếp đoàn đại biểu nhà báo Lào do đồng chí Vilavone Phanthavong, Phó trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, làm trưởng đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc tại TPHCM.

Tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo của Văn phòng Thành ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Văn phòng UBND TPHCM, Sở Ngoại vụ, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Tổng Lãnh sự quán Lào tại TPHCM và các cơ quan báo chí của Lào.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tăng Hữu Phong bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đến thăm và làm việc tại TPHCM, trong thời điểm thành phố vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM, đồng chí Tăng Hữu Phong cho biết, sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, không gian phát triển của TPHCM hiện đã mở rộng và trở thành một siêu đô thị, với thế mạnh phát triển các lĩnh vực như công nghiệp dịch vụ, du lịch, cảng biển, kinh tế biển.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong tặng quà lưu niệm đến đồng chí Vilavone Phanthavong, Phó t rưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào nói chung, TPHCM với các địa phương của Lào nói riêng, đồng chí Tăng Hữu Phong khẳng định, thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước phát triển hết sức tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực báo chí.

Theo đồng chí, TPHCM là trung tâm báo chí sôi động của cả nước. Sau quy hoạch, sắp xếp lại các cơ quan báo chí, trên địa bàn thành phố có 14 cơ quan báo và tạp chí.

Các cơ quan báo chí TPHCM đang tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, xuất bản tin bài, phát triển tòa soạn hội tụ, sản xuất nội dung đa nền tảng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng của công chúng.

Cùng với việc phát triển các ấn phẩm tiếng Việt, báo chí TPHCM đã và đang mở rộng thêm nhiều phiên bản ngôn ngữ khác như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung… nhằm lan tỏa thông tin chính thống của Việt Nam ra thế giới.

Tại buổi tiếp, Phó trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilavone Phanthavong bày tỏ vui mừng được tham quan, tìm hiểu thực tế về hoạt động báo chí tại TPHCM.

Đồng chí Vilavone Phanthavong khẳng định, chuyến thăm góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống giữa các cơ quan báo chí, mở ra cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm nhằm phát triển báo chí hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ hiệu quả sự nghiệp thông tin, tuyên truyền của hai nước Việt Nam - Lào.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh:VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Vilavone Phanthavong, báo chí Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng, có nhiều kinh nghiệm quý trong quản lý, tổ chức sản xuất nội dung trên đa nền tảng, mà phía Lào mong muốn được học tập, áp dụng vào thực tiễn công tác báo chí - truyền thông trong nước.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng đã trao đổi về kinh nghiệm quản lý báo chí sau quy hoạch, công tác chuyển đổi số báo chí, hoạt động thông tin đấu tranh phản bác quan điểm thù địch và đào tạo nguồn nhân lực cho báo chí.

