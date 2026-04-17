Vietjet cùng AVIC Cabin Systems hợp tác toàn diện trong lĩnh vực nội thất, công nghiệp phụ trợ tàu bay

Vietjet và AVIC Cabin Systems đã trao thỏa thuận hợp tác toàn diện trong lĩnh vực nội thất và công nghiệp phụ trợ tàu bay. Hợp tác mở ra một chương mới mang tính chiến lược giữa hai bên, trong bối cảnh hợp tác công nghiệp và công nghệ giữa Việt Nam – Trung Quốc ngày càng được thúc đẩy mạnh mẽ.

Sự kiện diễn ra tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang, cùng lãnh đạo cấp cao và đại diện các doanh nghiệp hàng đầu hai nước, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Vietjet và AVIC Cabin Systems trao thỏa thuận hợp tác toàn diện trong lĩnh vực nội thất và công nghiệp phụ trợ tàu bay

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác phát triển các giải pháp nội thất tàu bay hiện đại, từng bước nâng cao năng lực sản xuất, thúc đẩy nội địa hóa chuỗi cung ứng và chuyển giao công nghệ. Với Jiatai – đơn vị thành viên của AVIC Cabin Systems – hợp tác hướng tới xây dựng tại Việt Nam một hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ hàng không bền vững, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đại diện AVIC Cabin Systems, ông Hà Tài Phú, Tổng Giám đốc Jiatai, cho biết doanh nghiệp cam kết mang đến các giải pháp sáng tạo và dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời đồng hành cùng Vietjet trong việc triển khai hiệu quả các dự án, xây dựng quan hệ hợp tác dài hạn dựa trên nền tảng tin cậy và chất lượng.

Không chỉ dừng lại ở hợp tác sản xuất, thỏa thuận lần này được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực công nghiệp hàng không tại Việt Nam và tăng cường kết nối chuỗi giá trị khu vực. Qua đó, hai bên cùng góp phần định hình những mắt xích mới trong hệ sinh thái hàng không đang phát triển nhanh chóng tại châu Á – Thái Bình Dương.

Vietjet mở thêm 5 đường bay mới đến Trung Quốc

Cũng trong dịp chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc, Vietjet công bố 5 đường bay mới tới Trung Quốc: Hà Nội – Hàng Châu, Ân Thi, Hoàng Sơn và TPHCM – Quế Lâm, Hoàng Sơn. Trong đó, các đường bay Hà Nội – Ân Thi và TPHCM – Quế Lâm đã khai thác từ đầu tháng 4-2026.

Các đường bay mới góp phần kết nối các trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch trọng điểm, thúc đẩy thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân giữa hai nước, đồng thời hưởng ứng Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam – Trung Quốc.

Với định hướng trở thành tập đoàn hàng không đa quốc gia, Vietjet không ngừng mở rộng mạng bay quốc tế, đầu tư đội tàu bay hiện đại và chủ động tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ngành hàng không. Hãng luôn tiên phong tích hợp các giải pháp công nghệ hàng không tiên tiến và ưu việt nhất.

Động lực tăng trưởng từ mạng bay quốc tế đang mở rộng cũng đặt ra nhu cầu phát triển tương ứng về năng lực công nghiệp và chuỗi cung ứng hàng không. Trong bối cảnh đó, hợp tác với AVIC Cabin Systems giúp Vietjet nâng cao năng lực công nghiệp, mở rộng quy mô hoạt động và từng bước gia nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị hàng không toàn cầu.

AVIC Cabin Systems là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) – tập đoàn công nghiệp hàng không hàng đầu thế giới, với hệ sinh thái toàn diện từ nghiên cứu, thiết kế đến sản xuất và cung ứng. Tập đoàn AVIC sở hữu tổng tài sản hàng trăm tỷ USD, có hơn 100 đơn vị thành viên và 26 công ty niêm yết, với hơn 400.000 nhân viên toàn cầu.