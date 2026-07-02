Vincom Retail ba năm liên tiếp giữ vững danh hiệu "Lãnh đạo Xanh” tại giải thưởng AREA

Ngày 26/6, Vincom Retail (VRE) được vinh danh tại hạng mục “Lãnh đạo Xanh” (Green Leadership) của giải thưởng uy tín quốc tế Asia Responsible Enterprise Awards 2026 (AREA). Đây là năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp được ghi nhận với danh hiệu “Chuỗi Trung tâm thương mại Xanh dẫn đầu Việt Nam”, khẳng định chiến lược phát triển bền vững được triển khai xuyên suốt từ đầu tư, vận hành đến nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Đưa yếu tố thân thiện môi trường vào chiến lược phát triển, quản lý và vận hành tài sản

AREA là giải thưởng thường niên do Enterprise Asia tổ chức từ năm 2011 nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu trong phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng tại khu vực Châu Á. Với chủ đề “Leveraging Technology for a Regenerative and Inclusive Tomorrow” (Sức mạnh công nghệ vì một Tương lai Tái sinh và Gắn kết), AREA 2026 đề cao những doanh nghiệp tiên phong ứng dụng đổi mới sáng tạo trong kinh doanh để tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng và môi trường.

Ba năm liên tiếp được AREA vinh danh ở hạng mục “Lãnh đạo Xanh” là kết quả của chiến lược phát triển bền vững mà Vincom Retail kiên định theo đuổi. Chiến lược của Công ty tiếp tục được triển khai xoay quanh bốn định hướng: phát triển chuỗi trung tâm thương mại thân thiện môi trường, thúc đẩy tiêu dùng có trách nhiệm, đóng góp vào phát triển cộng đồng, và nâng cao chất lượng quản trị công ty.

Ở hạng mục này, công ty được đánh giá cao nhờ chiến lược phát triển chuỗi trung tâm thương mại (TTTM) thân thiện môi trường trên quy mô toàn hệ thống, gắn vận hành xanh với thúc đẩy tiêu dùng có trách nhiệm, hoạt động cộng đồng và nâng chuẩn quản trị doanh nghiệp. Những năm gần đây, việc mở rộng các giải pháp ESG trên toàn hệ thống, cùng những kết quả vận hành cụ thể tiếp tục giúp Vincom Retail được hội đồng giải thưởng ghi nhận.

Vincom Retail được vinh danh Doanh nghiệp “Lãnh đạo Xanh” lần thứ ba liên tiếp

Trong đó, với đặc thù sở hữu và vận hành danh mục TTTM có vòng đời khai thác dài, Vincom Retail tập trung tối ưu hiệu quả sử dụng tài nguyên ngay từ khâu thiết kế, đầu tư đến vận hành nhằm giảm tác động đến môi trường.

Năm 2025, các nguyên tắc thiết kế tối ưu năng lượng đã được hệ thống hóa và triển khai từng bước trong các dự án mới, bao gồm kiểm soát tỷ lệ kính mặt ngoài ở mức thấp, tối ưu chiều cao không gian, tận dụng gió tự nhiên tại các khu vực khí hậu phù hợp và tích hợp điện mặt trời áp mái. Những kết quả này tạo nền tảng cho lộ trình phát triển các trung tâm thương mại xanh, tiêu biểu là dự án TTTM Cần Giờ dự kiến triển khai từ năm 2026.

Trong năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng các giải pháp vận hành xanh trên toàn hệ thống. Tính đến nay, 58/90 TTTM Vincom đã lắp đặt điện mặt trời áp mái, tạo ra 15,9 triệu kWh điện tái tạo. Song song đó, 100% nước thải được xử lý đạt quy chuẩn; hoạt động phân loại và thu gom rác được duy trì thường xuyên.

Năm 2025, Vincom Retail đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ hạ tầng, quy trình vận hành đến các sáng kiến thay đổi hành vi, bao gồm phân loại rác tại nguồn, vận hành nhà rác chuyên biệt tại 100% TTTM, tăng cường thu gom và kiểm soát chất thải đặc thù, cũng như thúc đẩy các chương trình “Trạm Xanh Tái Sinh”, giảm nhựa dùng một lần và số hóa hợp đồng nhằm giảm rác thải giấy.

Nhờ đó, toàn hệ thống phân loại được khoảng 80 tấn rác tái chế mỗi tháng, đồng thời giảm hơn 220.000 trang giấy thông qua sáng kiến số hóa hợp đồng. Các nỗ lực này tạo ra tác động tích cực tới môi trường thông qua giảm lượng rác thải chôn lấp, hạn chế rác thải nhựa và nâng cao nhận thức về tiêu dùng bền vững cho cộng đồng khách hàng và khách thuê.

Trong giai đoạn tới, Vincom Retail sẽ tiếp tục tích hợp tiêu chí tối ưu năng lượng và triển khai các dự án theo hướng công trình xanh, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên trong toàn bộ vòng đời khai thác tài sản. Đây là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng danh mục bất động sản bán lẻ, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn ESG ngày càng được thị trường coi trọng.

Ở khía cạnh quản trị, Vincom Retail tiếp tục nâng cao các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp và từng bước tích hợp các yếu tố phát triển bền vững vào hệ thống quản trị hiện hữu. Những nỗ lực này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, mà còn thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc kiến tạo mô hình tăng trưởng hài hòa giữa lợi ích kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng

Song song với hoạt động vận hành, Vincom Retail không ngừng mở rộng các sáng kiến hướng tới khách hàng và đối tác nhằm lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng, thông qua chuỗi chương trình “Thứ Tư Ngày Xanh” cùng bốn trụ cột “Đi Xanh – Sắm Xanh – Ăn Xanh – Vui Xanh” giúp lối sống xanh trở nên gần gũi hơn với khách hàng.

Khởi đầu từ “Vui Xanh”, Vincom Retail triển khai các hoạt động cộng đồng và trải nghiệm giáo dục như: “Trạm Xanh Tái Sinh” thu gom chai nhựa, giấy kết hợp với các workshop giúp khách hàng thực hành tái chế các vật dụng quen thuộc, cùng với các triển lãm nghệ thuật xanh, ưu đãi khi sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường góp phần khuyến khích tiêu dùng bền vững trong đời sống hằng ngày.

Từ năm 2024 đến nay, chiến dịch thường niên “Tháng hành động Vì tương lai Xanh”, diễn ra từ Giờ Trái Đất đến Ngày Trái Đất, đã thu hút hàng triệu khách hàng tham gia với hàng trăm hoạt động tại 90 TTTM ở 31/34 tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục tham gia triển khai hàng loạt chiến dịch như “Cùng hành động vì biển xanh”, “Cùng hành động vì bầu trời xanh” do Quỹ Vì tương lai Xanh khởi xướng, góp phần lan tỏa cảm hứng sống xanh trên quy mô toàn quốc.

Các chương trình “Thứ Tư Ngày Xanh”, “Trạm Xanh Tái Sinh” và hoạt động cộng đồng góp phần lan tỏa lối sống xanh tới khách hàng trên toàn hệ thống

Với “Đi Xanh”, Vincom Retail khuyến khích và hỗ trợ khách hàng lựa chọn các phương thức di chuyển thân thiện hơn với môi trường. Nhiều TTTM Vincom trên cả nước nằm trong mạng lưới điểm dừng của xe buýt điện VinBus; đồng thời 100% TTTM đã lắp đặt trạm sạc V-Green, bố trí điểm đỗ ưu tiên cho xe điện VinFast và triển khai ưu đãi dành cho khách hàng di chuyển bằng Green SM đến Vincom.

Đặc biệt, khách hàng đến TTTM Vincom được khuyến khích thực hành “Sắm Xanh” thông qua các hành vi như mang theo túi cá nhân, hạn chế sử dụng túi nilon, ưu tiên sản phẩm thân thiện với môi trường, nhận các đặc quyền tiêu dùng bền vững từ các thương hiệu đồng hành như UNIQLO, MUJI, The Body Shop, Innisfree… Song song, hành vi “Ăn Xanh” cũng được thúc đẩy qua các ưu đãi dành cho khách hàng sử dụng ly, bình cá nhân tái sử dụng, góp phần giảm nhựa dùng một lần tại các thương hiệu F&B như Starbucks, KOI Thé…

Nhờ việc triển khai đồng bộ, đồng thời kết nối khách thuê để tối ưu hóa nguồn lực, trong năm 2025, các gian hàng F&B trong hệ thống Vincom đã thay thế trung bình 1,8 triệu cốc nhựa, 400.000 ống hút nhựa bằng vật liệu thân thiện với môi trường.