Vingroup đào tạo 20.000 nhân tài AI thực chiến, phụ cấp 8 triệu đồng/tháng

Ngày 28-1, Tập đoàn Vingroup công bố triển khai chương trình đào tạo nhân viên và nhân tài AI thực chiến quy mô lớn, nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao cho Việt Nam. Học viên tham gia chương trình được miễn phí đào tạo và hưởng phụ cấp 8 triệu đồng/tháng trong suốt thời gian học.

Trường Đại học VinUni sẽ tham gia đào tạo 20.000 nhân tài AI thực chiến, phụ cấp 8 triệu đồng/tháng

Chương trình dự kiến triển khai trong 2 năm, với mục tiêu đào tạo 10.000 – 20.000 nhân sự AI có chuyên môn cao, đáp ứng trực tiếp yêu cầu thực tế của công việc và đời sống.

Đối tượng tham gia là các cá nhân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc trung cấp thuộc các ngành nghề liên quan hoặc gần với lĩnh vực AI. Học viên sẽ trải qua 12 tuần đào tạo kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, tập trung vào các kỹ năng AI thực chiến, bảo đảm có thể làm việc ngay sau khi hoàn thành khóa học.

Thông qua Trường Đại học VinUni và các công ty công nghệ trong hệ sinh thái, Vingroup xây dựng chương trình đào tạo tinh gọn, hiệu quả, lấy thực tiễn làm trung tâm, hướng tới giải quyết các bài toán cụ thể của doanh nghiệp và xã hội.

Bên cạnh các buổi học lý thuyết tại VinUni, học viên còn được thực hành trực tiếp trong môi trường làm việc thực tế tại các công ty công nghệ thuộc hệ sinh thái Vingroup. Những học viên có kết quả nổi bật sẽ tiếp tục được tuyển chọn tham gia các chương trình đào tạo nâng cao, phục vụ phát triển đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và lãnh đạo dự án AI trong các lĩnh vực chuyên sâu.

Sau khi hoàn thành chương trình nâng cao, học viên có cơ hội được tuyển dụng chính thức vào các công ty thuộc Vingroup hoặc tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp công nghệ lớn trong và ngoài nước.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ tuyển sinh khóa đầu tiên từ ngày 1-2 đến 10-2 tại Trường Đại học VinUni, với quy mô tối đa 500 học viên. Các khóa tiếp theo sẽ được mở liên tục, hướng tới mục tiêu đào tạo tối đa 20.000 nhân sự AI trong vòng 2 năm.

Thông qua chương trình này, Vingroup không chỉ phục vụ nhu cầu phát triển nội tại, mà còn góp phần xây dựng lực lượng nhân lực AI chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức của Việt Nam.

PHAN THẢO