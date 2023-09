Vinh danh các điển hình tiên tiến về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

Trong chương trình “Lễ trao thưởng và tôn vinh điển hình tiên tiến về về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ” năm 2023 do Bộ Công an tổ chức, nhiều cá nhân, tập thể vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng, Bộ Công an.

Ngày 29-9, Phòng PC07, Công an TPHCM cho biết, tối 28-9, trong chương trình “Lễ trao thưởng và tôn vinh điển hình tiên tiến về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH)” năm 2023 do Bộ Công an tổ chức, nhiều cá nhân, tập thể ngoài và trong lực lượng Công an TPHCM vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng, Bộ Công an.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gắn Huy hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) lên lá cờ truyền thống của Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CTCC-CNCH), Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07, Công an TPHCM) và trao quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Trung tá Nguyễn Chí Thành.

Ngoài ra, các cá nhân trong và ngoài lực lượng ở TPHCM có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn PCCC-CNCH cũng được nhận bằng khen của Bộ Công an.