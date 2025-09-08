Kinh tế

Vĩnh Long: Diện tích trồng khoai lang giảm

SGGP

Từng được mệnh danh là “thủ phủ khoai lang” của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhưng vài năm trở lại đây, diện tích và sản lượng khoai lang ở Vĩnh Long liên tục giảm mạnh.

Nguyên nhân chính đến từ thị trường xuất khẩu bấp bênh, khiến giá thu mua trong nước giảm sâu, người trồng khoai không còn mặn mà đầu tư sản xuất.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Long, nếu như năm 2021, diện tích canh tác khoai lang đạt khoảng 14.000ha, thì nay chỉ còn hơn 2.618ha, tức giảm gần 6 lần.

Trước đây, khoai lang Vĩnh Long từng xuất khẩu mạnh sang Trung Quốc, Nhật Bản... mang lại nguồn thu nhập khá cho hàng ngàn hộ nông dân. Tuy nhiên, từ khi thị trường xuất khẩu, đặc biệt là Trung Quốc ngừng nhập khẩu khoai lang, cây khoai lang không còn giữ được vị thế như trước đây.

TÍN HUY

