Vĩnh Long: Khởi tố các đối tượng lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Ngày 27-3, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến hành vi "Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".