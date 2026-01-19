Vinpearl khởi công sân golf đẳng cấp 6 sao trên đảo Hòn Tre

Vinpearl chính thức khởi công sân golf links siêu cao cấp trên đảo Hòn Tre. Dự án có quy mô hơn 100ha, sở hữu địa thế hiếm có với địa hình Top Cliff đầu tiên tại Việt Nam, nơi hướng tầm nhìn trực diện ra vịnh biển đẹp bậc nhất hành tinh.

Sân được thiết kế bởi Kyle Phillips – kiến trúc sư danh tiếng toàn cầu với nhiều sân nằm trong danh sách Top 100 sân golf tốt nhất thế giới.

Dự án không chỉ thiết lập chuẩn mực mới cho phân khúc golf Luxury tại Việt Nam, mà còn được kỳ vọng trở thành sân golf trong Top đầu thế giới.

Sân golf Bãi Tre tọa lạc tại vị trí biệt lập và đẹp nhất của đảo Hòn Tre, trải dài từ khu vực Bãi Tre đến Đầm Bấy - một dải địa hình ven biển gần như còn nguyên bản với các vách núi hướng thẳng ra đại dương. Đây là một trong số địa điểm vô cùng hiếm có khi hội tụ đồng thời ba yếu tố độc đáo: không gian riêng tư tuyệt đối, cảnh quan biển đảo hùng vĩ và địa hình núi đá sát biển với độ cao thay đổi liên tục, tạo tiền đề lý tưởng cho một sân golf links đẳng cấp quốc tế.

Sân golf nằm tại khu vực Bãi Tre vắt sang Đầm Bấy, một trong những góc đảo tuyệt đẹp và cực riêng tư trên đảo Hòn Tre

Dự án được phát triển theo mô hình sân golf links 19 hố và thiết kế bởi Kyle Phillips – kiến trúc sư sân golf hàng đầu thế giới. Tên tuổi của ông gắn với nhiều sân golf có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng sân golf uy tín của thế giới như: California Golf Club of San Francisco (Mỹ) – Top 36, Kingsbarn (Scotland) – Top 43, South Cape Owners Club (Hàn Quốc) – Top 63, Yas Links (Abu Dhabi, UAE) - Top 100 thế giới (theo bảng xếp hạng World Top 100 Golf Courses hiện nay).

Kyle Phillips thiết kế sân golf Bãi Tre theo triết lý tôn trọng tuyệt đối địa hình tự nhiên, hạn chế tối đa can thiệp vào cảnh quan hay các lớp địa hình nguyên bản, đồng thời tận dụng hướng gió biển đặc trưng và thảm thực vật bản địa để tái hiện trọn vẹn tinh thần của những sân links danh tiếng nhất thế giới.

Cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ và địa hình nguyên bản độc đáo của Bãi Tre từ trên cao

Kyle Phillips đã phát triển cấu trúc sân dựa trên chính địa hình vách cao ven biển độc nhất tại khu vực Bãi Tre. Định tuyến các hố golf tổ chức theo sự biến thiên tự nhiên của cao độ và hướng gió, buộc người chơi liên tục cảm nhận các yếu tố xung quanh ảnh hưởng đến cú đánh để điều chỉnh chiến thuật. Trải nghiệm tại Bãi Tre vì thế không chỉ là một vòng chơi, mà là hành trình chinh phục những thách thức từ thiên nhiên, giàu chiều sâu chiến thuật và cảm xúc.

Điểm nhấn mang tính biểu tượng của dự án nằm ở 9 hố sau khi được bố trí trên địa hình Top Cliff – nơi fairway men theo các triền cao sát biển, mở ra không gian đại dương khoáng đạt. Đây là sân golf đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế trên địa hình vách núi ven biển, mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cả về thị giác lẫn chiến thuật thi đấu, nơi mỗi cú đánh đều chịu tác động bởi gió biển, độ cao và không gian mở của đại dương.

Tầm nhìn từ hố 15 – một trong những hố đặc trưng với địa hình Top Cliff, được tạo hình trên các vách đá cheo leo cùng hướng nhìn ngoạn mục ra vịnh biển Nha Trang

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của hố golf thứ 19 được thiết kế nhằm kéo dài trải nghiệm sau vòng chơi, tăng tính kết nối và tạo không gian giao lưu vui vẻ cho các golfer, hoàn thiện hành trình trải nghiệm đỉnh cao, trọn vẹn và tinh tế.

Sân golf được định hướng là sân public 6 sao, phục vụ cộng đồng golfer trong nước và quốc tế tìm kiếm trải nghiệm đẳng cấp, các hội nhóm tinh hoa cũng như cộng đồng cư dân Vinhomes tại Nha Trang. Song song với trải nghiệm golf độc bản, công trình Clubhouse được thiết kế theo phong cách sang trọng, tinh tế, đề cao sự riêng tư và cá nhân hóa, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của từng golfer ở phân khúc cao cấp.

Bà Ngô Thị Hương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinpearl, chia sẻ: “Với sân golf Bãi Tre, Vinpearl không chỉ phát triển thêm một sản phẩm golf hạng sang, mà đang từng bước thiết lập chuẩn mực mới cho trải nghiệm golf tại Việt Nam. Chúng tôi lựa chọn phát triển các dự án dựa trên lợi thế cảnh quan và địa hình tự nhiên hiếm có, kết hợp tư duy thiết kế chuẩn mực quốc tế, nhằm tạo ra những trải nghiệm thực sự khác biệt và có giá trị dài hạn. Thông qua những dự án mang tính biểu tượng như Bãi Tre, Vinpearl hướng tới việc góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến golf hấp dẫn trên bản đồ thế giới, đồng thời khẳng định vị thế của Vinpearl Golf như một thương hiệu dẫn dắt trong khu vực và quốc tế”.