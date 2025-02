VNPT - Petrolimex – Vinachem thỏa thuận hợp tác toàn diện

Theo 3 thỏa thuận hợp tác chiến lược được ký kết, các bên đã nhất trí hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực: ưu tiên sử dụng chéo sản phẩm, dịch vụ của nhau; hợp tác phân phối sản phẩm, dịch vụ trên hệ thống, mạng lưới mỗi bên; hợp tác cộng hưởng sức mạnh và các hợp tác khác…

Nội dung hợp tác giữa VNPT với Petrolimex sẽ tập trung ở 3 lĩnh vực: dịch vụ thanh toán điện tử; dịch vụ hạ tầng, kết nối; giải pháp dịch vụ số. Cụ thể, VNPT sẽ phối hợp cùng Petrolimex nghiên cứu triển khai ứng dụng giải pháp thanh toán bằng ví điện tử VNPT Money khi mua xăng dầu tại các cửa hàng xăng dầu của Petrolimex. Petrolimex tiếp tục sử dụng dịch vụ hạ tầng kết nối mạng do VNPT đã thiết lập và đang cung cấp cho Petrolimex. 2 bên phối hợp rà soát để có phương án nâng cấp hoặc thay thế công nghệ để đáp ứng nhu cầu thực tế, đảm bảo tối ưu, hiệu quả. Petrolimex và VNPT thống nhất xem xét nghiên cứu đề xuất lựa chọn, triển khai các giải pháp CNTT, nền tảng số trên cơ sở nhu cầu và thế mạnh của 2 bên, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Tổng Giám đốc Petrolimex và Tổng Giám đốc VNPT trao đổi văn bản ký kết hợp tác giữa hai tập đoàn tại sự kiện

Hợp tác giữa VNPT và Vinachem sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực: ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin; hợp tác triển khai các sản phẩm trong hệ sinh thái của 2 bên. Theo đó, VNPT sẽ đồng hành cùng Vinachem trong việc triển khai các ứng dụng/nền tảng công nghệ mới 4.0 (AI, Machine Learning…), các giải pháp tổng thể, đảm bảo an ninh an toàn mạng toàn diện vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của Vinachem nhằm giúp Vinachem hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số đúng lộ trình và đảm bảo hiệu quả tối ưu. Cùng với đó, VNPT và Vinachem hợp tác nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích trong hệ sinh thái của 2 bên như: phối hợp nghiên cứu, hợp tác tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới... nhằm tối ưu hóa hiệu quả và cùng tham gia các dự án trong tương lai.

Tổng Giám đốc Vinachem và Tổng Giám đốc VNPT thực hiện ký kết hợp tác giữa 2 tập đoàn

Cũng tại buổi lễ, Petrolimex và Vinachem đã ký kết hợp tác về việc tăng cường sử dụng chéo sản phẩm, dịch vụ của hai tập đoàn; thúc đẩy các hoạt động hợp tác phân phối sản phẩm, dịch vụ trên hệ thống, mạng lưới của mỗi bên.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch HĐQT Petrolimex, nhấn mạnh: “Sự hợp tác này không chỉ mở ra cơ hội mới cho ba tập đoàn mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành công nghiệp và nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu. Chúng tôi cam kết sẽ cùng Vinachem và VNPT triển khai các sáng kiến đổi mới, ứng dụng công nghệ hiện đại để phát triển những sản phẩm, dịch vụ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng”.

Về phía VNPT, ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc VNPT khẳng định: “Việc ký kết hợp tác chiến lược hôm nay là bước đi quan trọng nhằm tận dụng và phát huy thế mạnh của mỗi bên trên các lĩnh vực hoạt động, hướng tới mục tiêu cùng phát triển”. Theo ông Huỳnh Quang Liêm, số hóa và công nghệ dữ liệu từ VNPT sẽ làm hoạt động kinh doanh của Petrolimex và Vinachem trở nên chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn, tin cậy hơn, mang đến khách hàng những trải nghiệm hoàn toàn mới. Với thế mạnh kinh nghiệm và nguồn lực hiện có, VNPT cam kết đồng hành và giúp Petrolimex và Vinachem triển khai thành công các dự án chuyển đổi số trong thời gian tới, cùng Petrolimex và Vinachem tạo ra những sản phẩm khác biệt, mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng.

Ông Phùng Quang Hiệp, Chủ tịch HĐTV Vinachem chia sẻ: “Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Vinachem, Petrolimex và VNPT là bước đi mang tính đột phá, khẳng định vai trò tiên phong của ba tập đoàn trong việc kết nối sức mạnh, đổi mới và dẫn dắt ngành công nghiệp quốc gia. Đây không chỉ là sự hợp tác đơn thuần, mà là cam kết hành động để tối ưu hóa nguồn lực, mở rộng hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ, đẩy nhanh chuyển đổi số và nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Chúng tôi tin tưởng rằng, bằng sự quyết tâm và tầm nhìn chiến lược, sự hợp tác này sẽ kiến tạo những giá trị bền vững, thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ và góp phần định hình tương lai ngành công nghiệp Việt Nam”.

Với uy tín và vị thế của các tập đoàn trong nền kinh tế Việt Nam, việc ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa VNPT - Petrolimex - Vinachem kỳ vọng sẽ đem đến cho các bên những cơ hội và tiềm năng phát triển mới, cùng nhau thúc đẩy phát triển những dự án tiềm năng mang lại lợi ích cho đất nước, cùng nghiên cứu hợp tác để cùng đồng hành, cùng phát triển, mở rộng ra thị trường quốc tế.

THU QUỲNH