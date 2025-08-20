Thông tin kinh tế

Khởi công Trung tâm Bảo dưỡng Vietjet tại Long Thành: Nâng tầm dịch vụ hàng không Việt Nam

Ngày 19-8-2025, Hãng hàng không Vietjet chính thức khởi công Trung tâm Kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành. Đây là 1 trong 80 công trình, dự án tiêu biểu được khởi công, khánh thành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, đồng thời đánh dấu bước phát triển quan trọng của Vietjet và ngành hàng không Việt Nam.

A3.jpg
Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, tỉnh Đồng Nai và Vietjet thực hiện nghi thức khởi công dự án hangar số 3 và số 4 của Vietjet tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành

Lễ khởi công diễn ra trang trọng trước sự chứng kiến của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, địa phương, đối tác trong nước và quốc tế.

A1.jpg
Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đỗ Hồng Cẩm chúc mừng Vietjet khởi công dự án Trung tâm Kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay

Với tổng vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng (gần 100 triệu USD), dự án bao gồm hangar số 3 và số 4 tại Long Thành, có khả năng bảo dưỡng cùng lúc 10 tàu bay với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Hangar Vietjet.jpg

Trung tâm không chỉ phục vụ nhu cầu bảo dưỡng đội tàu bay đang phát triển của Vietjet, mà còn hướng tới cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các hãng hàng không trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ngành hàng không, đồng thời đáp ứng yêu cầu khai thác của sân bay Long Thành – cảng hàng không quốc tế hiện đại bậc nhất Việt Nam.

A2.jpg
Tổng Giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương phát biểu công bố khởi công Trung tâm Kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay tại Long Thành

Việc khởi công Trung tâm Kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay tại Long Thành thể hiện tầm nhìn chiến lược, cam kết đầu tư bền vững và dài hạn của Vietjet, khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp tư nhân trong phát triển hạ tầng kỹ thuật hàng không, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hội nhập.

Từ khóa

Vietjet Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành hangar sân bay Long Thành

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn