Vụ khai thác cát ở An Giang có sự móc ngoặc giữa các bị can và cán bộ nhà nước

Theo lãnh đạo C03, vụ khai thác cát trái phép ở An Giang có sự móc ngoặc giữa các bị can với các cán bộ nhà nước và có sự dung túng, bảo kê cho hoạt động phi pháp.

Tại cuộc họp báo sáng 26-3, lãnh đạo một số cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã thông tin về tình hình tội phạm khai thác tài nguyên, khoáng sản trong thời gian qua.

Liên quan tới vụ khai thác cát trái phép tại tỉnh An Giang, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an cho biết, C03 đã khởi tố 19 bị can trong vụ khai thác cát trái phép ở An Giang.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an đã làm rõ hành vi khai thác cát trái phép của Công ty Trung Hậu lợi dụng việc cấp phép khai thác trái quy định, vượt quy định 3,2 triệu m3, không sử dụng vào các công trình theo giấy phép cấp mà tuồn bán ra ngoài thị trường, bước đầu xác định thu lời bất chính 253 tỷ đồng.

"Đặc biệt, trong vụ án có sự móc ngoặc của các đối tượng với các cán bộ Nhà nước, có sự dung túng, bảo kê, chúng tôi đã xử lý đến chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc sở...", Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin và cho biết, sau khi xử lý các vụ án lớn thì thời gian qua, tình trạng khai thác cát trái phép mang tính quy mô, khối lượng lớn có giảm, hiện chỉ còn những vụ việc quy mô nhỏ lẻ, chộp giật.

Thông tin thêm về vấn đề này, Trung tướng Trần Minh Lệ (Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường) nhấn mạnh, trong thời gian vừa qua, tình trạng kinh doanh, khai thác cát trái phép vẫn diễn ra phức tạp ở nhiều địa phương như: Cao Bằng, Hà Nội, Hà Giang, Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình, An Giang, Tiền Giang… Các đối tượng lợi dụng tình hình khan hiếm, thiếu hụt nguồn cung cấp vật liệu trong các công trình xây dựng trọng điểm để khai thác trái phép khoáng sản.

Trung tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường thường xuyên nắm tình hình, báo cáo lãnh đạo Bộ và chỉ đạo các đơn vị, địa phương đấu tranh với vi phạm pháp luật trong khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp tại các dự án trọng điểm quốc gia; phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản...

Cục cũng đã phối hợp với Trung tâm viễn thám của Bộ TN-MT, Viện địa chất vật lý trong việc ứng dụng công nghệ viễn thông, viễn thám để khai thác dữ liệu phục vụ cho công tác nắm tình hình cũng như công tác phòng ngừa.

Trung tướng Trần Minh Lệ cho biết thêm, riêng trong quý 1, năm 2024, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã phát hiện 2.083 vụ vi phạm, công an các cấp đã khởi tố 118 vụ, 159 đối tượng phạm tội trong lĩnh vực khoáng sản.

Liên quan tới vụ án khai thác cát trái phép ở An Giang, C03 đã khởi tố bị can Trần Anh Thư về tội "Nhận hối lộ". Theo thông tin ban đầu, với cương vị là Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ông Thư đã chỉ đạo Nguyễn Việt Trí (Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang) hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, nâng trữ lượng, công suất khai thác, bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác tại mỏ cát Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Cá nhân ông Thư được nhận tiền và lợi ích vật chất từ Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68 với tổng giá trị bước đầu xác định là 1,2 tỷ đồng.

ĐỖ TRUNG - QUỐC KHÁNH