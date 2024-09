Vụ lật ca nô ở Quảng Nam khiến 17 người tử vong: Thuyền trưởng bị phạt 7 năm tù

Ngày 22-9, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Sen (54 tuổi, trú phường Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam).

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ 45 ngày 26-2-2022, ông Lê Sen là thuyền trưởng, điều khiển tàu Phương Đông số hiệu QNa-1152 chở khách du lịch xuất phát từ bến Cù Lao Chàm vào bến Cửa Đại (TP Hội An). Trên tàu có 39 người gồm 36 hành khách và 3 thuyền viên.

Bị cáo Lê Sen tại phiên tòa

Khi đến khu vực có tọa độ 15°53' 4'' Bắc - 108°24' 3'' Đông, ông Sen điều khiển tàu quay vòng với tốc độ 20km/h đến 25km/h mà không giảm tốc độ đến mức an toàn. Việc này dẫn đến tàu bị lật úp, chìm; hậu quả 17 hành khách trên tàu tử vong.

Qua điều tra, tàu Phương Đông số hiệu QNa-1152 (còn gọi là tàu Phương Đông 5) thuộc Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông. Tàu được đưa vào sử dụng năm 2016, đến năm 2019, tàu được cải hoán từ chuẩn SI lên chuẩn SB, sử dụng vận chuyển khách du lịch.

Tàu Phương Đông 5 bị lật khiến 17 người tử vong

Theo giấy chứng nhận thẩm định thiết kế hoán cải phương tiện thủy nội địa đối với tàu Phương Đông 5 do Cục Đăng kiểm Việt Nam khi cấp có quy định: "Khi tàu quay vòng phải giảm tốc độ xuống dưới 7,2km/h". Đồng thời theo giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thủy nội địa do Chi cục Đăng kiểm số 4 cấp năm 2022 đối với tàu này có nội dung: "Giảm tốc độ không quá 9km/h khi quay vòng".

Qua xem xét, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Sen 7 năm tù về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện đường thủy".

NGUYỄN CƯỜNG