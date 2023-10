Vụ thanh niên 16 tuổi lái ô tô gây tai nạn: Khởi tố cả 2 cha con

Liên quan đến vụ người cha giao xe ô tô cho con trai 16 tuổi điều khiển tông 5 xe máy, Công an huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) đã ra quyết định khởi tố cả 2 cha con.

Chiều 13-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can, gồm: Nguyễn Chơn Tiên (SN 1982, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ"; N.C.H. (SN 2007, con trai bị can Nguyễn Chơn Tiên) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Cả hai cha con ông Nguyễn Chơn Tiên đều được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Như Báo SGGP đã thông tin, ngày 2-9, ông Nguyễn Chơn Tiên điều khiển xe ô tô mang BKS 60A-668.00 chở theo con trai là N.C.H. lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng Đồng Nai - Ninh Thuận.

Khi đến địa phận huyện Tuy Phong, do mệt mỏi nên ông Tiên đã giao quyền điều khiển xe ô tô cho con trai là N.C.H., không có giấy phép lái xe ô tô.

Khi H. điều khiển xe ô tô được khoảng 5km thì bất ngờ tông vào 5 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ ở khu vực gần nút giao rẽ vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Hậu quả vụ việc làm 5 người trên các xe máy bị thương.

Sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan điều tra Công an huyện Tuy Phong đã trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật với 5 nạn nhân. Kết quả định giá tài sản, 5 xe máy bị tai nạn thiệt hại hơn 42,3 triệu đồng. Riêng kết quả giám định thương tích của 5 nạn nhân, theo Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận, tổng tỷ lệ thương tích khoảng 50%.

Thời điểm này, Công an huyện Tuy Phong cho biết, quá trình điều tra nhận thấy, vụ tai nạn chưa đủ cơ sở khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với N.C.H. (người lái xe gây tai nạn) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và ông Nguyễn Chơn Tiên về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Tuy nhiên, sau đó cơ quan chức năng tiếp tục có quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật lần hai và kết quả tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 5 nạn nhân là gần 120%, đủ cơ sở để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can nói trên.