Vụ vé số trúng giải đặc biệt không được chi trả: Kết quả giám định chỉ mang tính tham khảo

Người trúng bức xúc

Theo bà Ng. bà có mua 2 tờ vé số của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế. Hai tờ có dãy số dự thưởng là 386552(F) và 486552(F), trị giá 10.000 đồng/vé. Trong kỳ quay số diễn ra vào ngày 14-10, tờ vé số 386552(F) trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, tờ 486552(F) trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng.

Bà Ng. và tờ vé số trúng giải đặc biệt nhưng không được chi trả

Tuy nhiên, sau khi mua, do sơ xuất khi đi đường gặp trời mưa nên 2 tờ vé số này bị ướt và dính lại với nhau. Sau khi tách rời 2 tờ vé số nói trên ra và sấy khô, ngày 15-10, bà Ng. đem vé đến Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế để nhận thưởng.

Tuy nhiên, công ty cho rằng phải có giám định của công an, nếu đúng sẽ chi trả giải thưởng. Do đó, bà Ng. đã cùng phía công ty xổ số đến công an để làm giám định. Tiền giám định 2 tờ vé số hết 12 triệu đồng do bà Ng. chi trả được phía công an giải thích rằng do phía khách hàng yêu cầu. Đến ngày 29-10, công ty xổ số gọi thông báo trúng được một tờ giải phụ đặc biệt, còn tờ đặc biệt thì không.

Bà Ng. có đề nghị xem kết quả giám định nhưng phía công ty xổ số cho rằng không được, phải qua công an. Cơ quan công an thì lại cho rằng phía công ty xổ số đã nhận kết quả và hướng dẫn bà Ng. yêu cầu công ty xổ số trả lời bằng văn bản, trích kết quả giám định. Đến ngày 14-11, phía công ty xổ số trả lời bằng văn bản đến bà Ng..

Trong văn bản có nêu: “Tờ vé mang ký hiệu H83-24, mở thưởng thứ 2 ngày 14-10-2024, số dự thưởng 386552(F) đã bị co lại, biến dạng một phần và rách rời góc bên phải dưới dãy số, mất chân chữ số hàng đơn vị (phần rách rời đã không còn), không đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, vị trí rách rời ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định giải thưởng. Căn cứ vào thực trạng của 2 tờ vé và quy định của pháp luật nói trên. Hội đồng giải quyết vé xổ số trúng thưởng của công ty xác định chỉ trả thưởng tờ vé xổ số mang ký hiệu H83-24, mở thưởng thứ 2 ngày 14-10-2024, số dự thưởng 486552(F) (bị rách nhưng xác định được hình dạng ban đầu)”.

Tờ vé 386552(F) đã bị co lại, biến dạng một phần và rách rời góc bên phải dưới dãy số

Trong văn bản trả lời không nêu đến kết quả giám định của phía công an. Trong văn bản cũng cho biết căn cứ theo Hội đồng họp xem xét, căn cứ theo Thông tư số 75/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính và Quy chế trả thưởng của công ty chứ không dẫn các kết quả giám định của công an. Bà Ng. rất bức xúc vì bỏ tiền ra để yêu cầu giám định nhưng không nhận được kết quả hay nội dung kết quả từ phía công ty xổ số.

Bà Ng. kể rằng: “Phía công ty xổ số có nói chỗ bị rách là chỗ thường cắt để hủy khi có vé số dư thừa, bị lỗi. Nếu như vậy, công ty nên nói với tôi ngay từ đầu, rằng tờ vé số này vô giá trị. Thế nhưng công ty không giải thích việc này và hướng dẫn sang công an giám định để khách hàng tốn tiền và nuôi thêm hy vọng giám định đúng sẽ được chi trả. Đến nay khi công an có kết quả giám định thì lại nói như vậy, lại không cho xem kết quả từ phía công an, không thể chấp nhận được”.

Quá bức xúc, bà Ng. đã làm đơn khởi kiện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế.

“Vào sáng nay 28-11, phía tòa có gọi và hướng dẫn tôi làm 1 đơn yêu cầu tòa can thiệp lấy kết quả giám định của công an về 2 tờ vé số. Phía tòa giải thích rằng khi mình làm đơn thì tòa sẽ thực thi để đủ hồ sơ vụ án”, bà Ng. nói.

Phía công ty xổ số nói gì?

Theo đại diện Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế, đã 2 lần làm việc với bà Ng. và giải thích rõ cho bà nguyên nhân từ chối trả thưởng giải đặc biệt.

Cụ thể, sau khi tiếp nhận thông tin, phía công ty đã lập hội đồng để xem xét việc có trả thưởng cho bà Ng. hay không. Tuy nhiên, tờ vé số trúng giải đặc biệt mang dãy số 386552 (F) đã bị co lại, biến dạng một phần và rách rời góc bên phải dưới dãy số, mất chân chữ số hàng đơn vị (phần rách rời đã không còn) nên không đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, vị trí rách rời ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định việc trúng thưởng.

Công ty xổ số cho rằng việc từ chối trả thưởng giải đặc biệt là đúng quy định

Về phần giám định, trong văn bản trả lời giám định, phía công an xác định, phần tách rời của tờ vé số đúng là trùng khớp với cùi vé của công ty phát. Tuy nhiên, kết quả giám định này chỉ mang yếu tố tham khảo và việc chi trả giải thưởng vẫn phải tuân thủ theo thông tư 75/2013 của Bộ Tài chính.

"Việc từ chối trả thưởng giải đặc biệt cho bà Ng. là đúng với các quy định của pháp luật", đại diện Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.

NGUYỄN CƯỜNG