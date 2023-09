Vua đầu bếp Mỹ Christine Hà truyền cảm hứng cho người khuyết tật tại Đà Nẵng

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến làm việc tại Việt Nam của Christine Hà với tư cách sứ giả ẩm thực của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Tham dự buổi giao lưu còn có đầu bếp Tuyết Phạm, Á quân MasterChef Việt Nam 2015 cùng 12 học viên của dự án Cocoon, một dự án đào tạo miễn phí về ngành dịch vụ ăn uống dành cho người khuyết tật và kém may mắn.

Tại đây, Christine Hà cùng với đầu bếp Tuyết Phạm đã hướng dẫn nhiều học viên khiếm thị và bị tật ở chân của dự án Cocoon nấu món gỏi Lạp Thái ăn với xôi Việt Nam.

Christine Hà tỏ ra rất hào hứng khi được giao lưu, làm việc cùng các bạn trẻ kém may mắn tại TP Đà Nẵng. Qua đó, câu chuyện thành công của Christine Hà, từ một người khiếm thị trở thành Quán quân cuộc thi đầu bếp Mỹ năm 2012, sẽ góp phần tạo niềm tin cho các học viên dự án Cocoon.

Là người quản lý 3 nhà hàng thành công tại Mỹ, MasterChef khiếm thị Christine Hà không còn là cái tên xa lạ trong lĩnh vực ẩm thực thế giới. Vượt qua mọi thử thách để chinh phục ngôi vị quán quân MasterChef Mỹ mùa 3, Christine Hà đang là nguồn cảm hứng bất tận cho thế hệ trẻ, đặc biệt là những người khuyết tật.

Christine Hà còn là một người viết sách và cuốn sách “Recipes from My Home Kitchen" dạy nấu ăn đầu tiên của cô đã lọt vào danh sách bán chạy nhất của Thời báo New York. Cô đã diễn thuyết về bảo vệ quyền của người khuyết tật tại Liên Hiệp quốc, là người dẫn chương trình nấu ăn "Four Senses" ở Canada, và giám khảo cho "MasterChef" Việt Nam.