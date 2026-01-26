Vun đắp quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TPHCM và các địa phương của Lào

Tại buổi tiếp, gửi lời chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith, đất nước Lào sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đề ra, xây dựng đất nước hòa bình, độc lập và thịnh vượng.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân tiếp Tổng Lãnh sự CHDCND Lào tại TPHCM Phonesy Bounmixay đến thăm và chúc tết nhân dịp năm mới 2026. Ảnh: T.D.

Điểm lại những dấu ấn nổi bật trong quan hệ song phương, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân bày tỏ phấn khởi khi mối quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục được làm sâu sắc hơn bằng việc bổ sung nội hàm mới "gắn kết chiến lược"; qua đó, xác định quan hệ Việt Nam - Lào là “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”. Đặc biệt, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến Việt Nam (ngày 26 đến 27-1) ngay sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là minh chứng cho sự tin cậy chính trị cao độ và cam kết chiến lược lâu dài giữa hai dân tộc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: T.D.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân khẳng định, TPHCM luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ với các địa phương của Lào. Hiện nay, Thành phố đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác chặt chẽ với 5 địa phương của Lào, bao gồm Thủ đô Vientiane và các tỉnh Champasak, Savannakhet, Houaphanh, Xieng Khouang.

Đánh giá cao vai trò cầu nối của Tổng Lãnh sự quán Lào tại TPHCM, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân kỳ vọng trong năm mới 2026, các hoạt động hợp tác về kinh tế, văn hóa và du lịch sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất hơn. Đồng chí chúc mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, đồng thời chúc nhân dân Lào một năm mới giành nhiều thắng lợi mới.

PHƯƠNG NAM