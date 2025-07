Vùng 1 Hải quân huy động phương tiện tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ tàu Vịnh Xanh 58

Vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 khiến 37 người tử vong, hiện vẫn còn 2 người đang mất tích trên biển.

Lực lượng Vùng 1 Hải quân tiếp tục huy động phương tiện tìm kiếm các nạn nhân mất tích vụ tàu Vịnh Xanh 58

Do ảnh hưởng của bão số 3, công tác tìm kiếm đã gặp nhiều khó khăn. Trước đó, vào chiều 19-7, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc và nhận lệnh của cấp trên, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã khẩn trương thành lập sở chỉ huy trên biển và điều động các tàu tàu 984, 968, 285 và xuồng 1163, 1606 của Lữ đoàn 170 cơ động ra hiện trường phối hợp với các lực lượng tìm kiếm các nạn nhân đang mất tích.

Các xuồng nhỏ được huy động tìm kiếm nạn nhân

Do diễn biến phức tạp của bão, các phương tiện của Lữ đoàn 170 cơ động về khu vực tránh trú, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, sẵn sàng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh; đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ bà con ngư dân đang hoạt động trên biển vào nơi tránh trú bão an toàn và hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết trước khi bão đổ bộ.

Đến rạng sáng 23-7, sau khi bão tan, Bộ Tư lệnh Vùng 1 tiếp tục điều động tàu 984 và xuồng 1606 của Lữ đoàn 170 cơ động ra khu vực tàu Vịnh Xanh 58 gặp nạn, phối hợp cùng các lực lượng tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại.

Tàu 984 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân triển khai kế hoạch tìm kiếm 2 nạn nhân đang mất tích

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Lữ đoàn 170 đã tổ chức quán triệt nhiệm vụ, nghiên cứu, xác định phương án cho các tàu, xuồng cơ động tìm kiếm sao cho hiệu quả nhất và bảo đảm an toàn tuyệt đối khi cơ động trên biển.

ĐỖ TRUNG