Tin cảnh báo dông lốc được công bố khi tàu Vịnh Xanh 58 QN-7105 đã rời bến

Chủ trì cuộc họp báo, ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết, tàu Vịnh Xanh 58 bị lật là một tai nạn không may, nằm ngoài dự đoán. Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ các nạn nhân theo đúng quy định và kêu gọi thêm sự giúp đỡ từ mạnh thường quân. Đồng thời, tỉnh Quảng Ninh cũng có định hướng đối với các nạn nhân chưa đến tuổi vị thành niên mà mồ côi sẽ có cơ chế hỗ trợ cho các cháu để sau này có điều kiện cống hiến cho xã hội.

Tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo về vụ lật tàu Vịnh Xanh 58

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết, chiều 19-7, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và một số tỉnh thành phía Bắc đã xảy ra dông lốc rất lớn. Đây là nguyên nhân khiến tàu Vịnh Xanh 58 bị lật trên vịnh Hạ Long, gây thiệt hại rất nặng nề về con người. Đến 1 giờ 40 phút, ngày 20-7, các lực lượng chức năng trục vớt được tàu Vịnh Xanh 58 và tìm thấy 45/49 người trên tàu (trong đó 10 người còn sống, 35 người đã chết và 4 người mất tích). Hiện tại các lực lượng chức năng và nhiều phương tiện vẫn đang khẩn trương tập trung tìm kiếm 4 nạn nhân còn mất tích.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì họp báo

Trước câu hỏi về công tác quản lý xuất bến đối với tàu, thuyền du lịch trên vịnh Hạ Long và quy chuẩn đối với tàu du lịch hoạt động trên địa bàn, du khách lên tàu có bắt buộc phải mặc áo phao, Ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ninh, cho biết theo quy định, tàu du lịch trên vịnh Hạ Long phải có quy chuẩn an toàn cao hơn quy chuẩn quốc gia. 100% tàu qua kiểm tra đã đạt, trong đó tàu Vịnh Xanh 58 có hệ số an toàn ổn định 2,3 (quy chuẩn là 1). Đối với yêu cầu bắt buộc phải mặc áo phao khi lên tàu du lịch, theo quy định của luật, chỉ có hành khách đi trên phương tiện di chuyển ngang sông thì mới bắt buộc phải mặc áo phao suốt hành trình, còn lại đi đường dài chỉ phải mặc khi có nguy cơ mất an toàn và thuyền trưởng sẽ hướng dẫn.

"Quá trình trục vớt, chúng tôi thấy có 80-90% nạn nhân được đưa từ trong tàu ra đều mặc áo phao. Nghĩa là trước đó thuyền trưởng đã cảnh báo hành khách mặc áo phao sẵn sàng ứng phó tình huống bất lợi", lãnh đạo Sở Xây dựng Quảng Ninh chia sẻ, đồng thời cho biết thêm bộ phận cảng vụ có hợp đồng riêng với Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn cung cấp bản tin 1 ngày 3 lần, căn cứ vào đó có phương án điều tiết tàu rời cảng. Ngày 19-7, bản tin dự báo thời tiết sáng và trưa đều thông báo vịnh Hạ Long có gió cấp 2, cấp 3, không có cảnh báo gì thêm. Cho tới 13 giờ 30 phút chiều 19-7, trung tâm dự báo gửi bản tin cảnh báo có dông lốc nhưng tàu đã xuất bến trước đó. Ngay khi nhận được bản tin cảnh báo dông lốc, cảng vụ đã triển khai thông báo dừng cấp phép toàn bộ tàu du lịch, đồng thời thông tin trên nhóm các chủ tàu về tình hình thời tiết để ứng phó.

Trong khi đó, ông Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện tại, căn cứ kết quả điều tra, xác định thời điểm tàu Vịnh Xanh 58 gặp nạn, trên tàu có 3 thuyền viên và 46 du khách đều là người Việt Nam. Hiện nay, cơ quan điều tra đang tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp khám nghiệm hiện trường, xác minh các thông tin liên quan để sớm có kết luận nguyên nhân vụ lật tàu, nếu đủ căn cứ sẽ làm các bước theo quy định với tinh thần sẽ xử lý nghiêm túc, đúng pháp luật, vi phạm đến đâu xử lý đến đó.

MINH KHANG