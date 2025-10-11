Vươn ra toàn cầu cùng VietShrimp Asia 2026 và Aquaculture Vietnam 2026

Từ ngày 11 đến 13-3-2026, tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, TPHCM), Triển lãm VietShrimp Asia 2026 và Aquaculture Vietnam 2026 (thuộc chuỗi triển lãm chăn nuôi và thuỷ sản tại khu vực châu Á do Informa Markets tổ chức) sẽ được diễn ra.

Ban tổ chức thông tin về Triển lãm VietShrimp Asia 2026 và Aquaculture Vietnam 2026

VietShrimp Asia 2026 – Triển lãm quốc tế công nghệ ngành tôm Việt Nam và Aquaculture Vietnam 2026 – Triển lãm quốc tế chuyên ngành thủy sản lần đầu tiên được tổ chức đồng thời, mang đến diễn đàn quy tụ toàn diện cho toàn bộ chuỗi giá trị ngành thuỷ sản, từ con giống, thức ăn, công nghệ nuôi trồng đến chế biến, xuất khẩu.

Sự kết hợp này sẽ mở ra một môi trường kết nối rộng mở, nơi các nhà lãnh đạo ngành, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia khoa học và DN từ địa phương đến quốc tế cùng trao đổi tri thức, khám phá công nghệ mới, giải quyết thách thức và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho ngành thủy sản.

Triển lãm lần này được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, dự kiến quy tụ hơn 200 đơn vị triển lãm, thu hút trên 7.000 khách tham quan chuyên ngành đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Không dừng lại ở hoạt động trưng bày, VietShrimp Asia 2026 và Aquaculture Vietnam 2026 còn mang đến nền tảng chuyên môn với chuỗi hội thảo, diễn đàn kỹ thuật và chương trình kết nối DN.

NGUYỄN ĐỨC