VWS huấn luyện an toàn lao động cho cán bộ, công nhân viên

Ngày 16-4, Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) tổ chức chương trình tập huấn an toàn lao động định kỳ cho cán bộ, công nhân viên nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để chủ động xử lý các tình huống rủi ro trong quá trình làm việc.

Cán bộ, nhân viên VWS tham gia lớp tập huấn an toàn lao động định kỳ tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước

Buổi tập huấn do cán bộ Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn Khu vực II trực tiếp hướng dẫn, tập trung vào việc nâng cao nhận thức, rèn luyện khả năng nhận diện nguy cơ và ứng phó với các tình huống tai nạn lao động. Bên cạnh đó, người lao động còn được cập nhật các quy định pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động.

Lớp tập huấn an toàn lao động định kỳ tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước

Đại diện VWS cho biết, hằng năm doanh nghiệp thường xuyên tổ chức nhiều đợt tập huấn chuyên đề như phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và an toàn lao động. Nội dung đào tạo được xây dựng linh hoạt theo điều kiện thực tế từng thời điểm. Vào mùa khô, người lao động được hướng dẫn cách làm việc trong điều kiện nắng nóng; mùa mưa tập trung vào phòng tránh trơn trượt, đảm bảo an toàn điện, an toàn khi vận hành thiết bị. Ngoài ra, lực lượng vận hành xe cơ giới, máy móc cũng được huấn luyện chuyên sâu nhằm hạn chế tối đa rủi ro.

Thạc sĩ, giảng viên Hà Đức Toàn, Giảng viên Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn Khu vực II hướng dẫn các nguyên tắc an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động VWS

Thạc sĩ, giảng viên Hà Đức Toàn cho biết, chương trình huấn luyện được triển khai nhằm đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật, đồng thời duy trì hoạt động chia sẻ định kỳ giúp người lao động hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và nhận diện các mối nguy tại nơi làm việc.

Đối với nhóm 4, nội dung tập trung vào việc phân tích, xử lý trực tiếp các rủi ro tại vị trí sản xuất thông qua các tình huống thực tế, từ đó giúp phân biệt rõ yếu tố nguy hiểm và yếu tố có hại. Trong khi đó, nhóm 6 – đội ngũ an toàn, vệ sinh viên được chú trọng nâng cao kỹ năng mềm để phát huy vai trò nhắc nhở, giám sát đồng nghiệp tuân thủ quy định an toàn.

Theo ông Toàn, việc doanh nghiệp chủ động tổ chức các lớp huấn luyện không chỉ cho thấy trách nhiệm pháp lý mà còn xác định an toàn lao động là nền tảng cho phát triển bền vững. Môi trường làm việc an toàn giúp người lao động yên tâm sản xuất, góp phần nâng cao năng suất và uy tín doanh nghiệp. Về phía người lao động, việc tham gia huấn luyện giúp họ nhận thức rõ hơn giá trị của sự an toàn, hiểu rằng tai nạn không chỉ gây thiệt hại cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến hoạt động chung của công ty.

Học sinh tham quan, tìm hiểu quy trình xử lý nước rỉ rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước trong chương trình giáo dục môi trường

Tham gia khóa tập huấn, anh Nguyễn Văn Hoàng An, chuyên viên vận hành nhà máy xử lý nước Công ty VWS cho biết, chương trình đã mang lại nhiều kiến thức thiết thực. Không chỉ nhận diện rõ các mối nguy trong môi trường làm việc để chủ động phòng ngừa, anh còn ý thức rõ hơn trách nhiệm của một an toàn vệ sinh viên trong việc nhắc nhở đồng nghiệp tuân thủ quy định.

Theo anh, việc công ty duy trì tập huấn định kỳ hằng tháng, từ an toàn lao động đến phòng cháy chữa cháy và sơ cấp cứu, không chỉ hữu ích trong công việc mà còn có thể áp dụng trong đời sống hằng ngày. “Tôi chân thành cảm ơn Ban Giám đốc đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để người lao động yên tâm và có tinh thần làm việc tốt nhất. Từ đó cùng nhau cống hiến vì một thành phố luôn xanh, sạch, đẹp” – anh An bộc bạch.

Cùng quan điểm, anh Đàm Văn Dũng (nhân viên công ty VWS) có 3 năm tham gia tập huấn an toàn vệ sinh lao động tại công ty chia sẻ, sau khóa học, anh nắm rõ hơn cách tự bảo vệ bản thân và nâng cao ý thức giữ an toàn cho tập thể. “Những kiến thức này giúp hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, đồng thời tạo sự yên tâm để người lao động gắn bó lâu dài với công việc” – anh Dũng nói.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, VWS đặc biệt chú trọng cải thiện điều kiện làm việc. Công ty thường xuyên đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, tự động hóa theo tiêu chuẩn Mỹ nhằm giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp của con người với môi trường độc hại. Hằng năm, doanh nghiệp bố trí kinh phí mua sắm đầy đủ phương tiện bảo hộ, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, đồng thời duy trì kiểm tra máy móc và hiện trường làm việc.

Các trưởng nhóm, quản lý trực tiếp được giao nhiệm vụ phổ biến kiến thức an toàn trước mỗi ca làm việc, khuyến khích công nhân chủ động phát hiện và báo cáo nguy cơ mất an toàn. Theo đại diện lãnh đạo VWS, từ khi công ty bắt đầu tiếp nhận xử lý rác thải của TPHCM vào năm 2007 đến nay, toàn bộ cán bộ, công nhân viên và nhà thầu đều chấp hành nghiêm các quy định an toàn lao động. Đến thời điểm hiện tại, VWS chưa ghi nhận bất kỳ vụ tai nạn lao động nào xảy ra.

Cũng trong ngày 16-4, Công ty VWS đã đón đoàn học sinh Tre Việt (Hóc Môn cũ) đến tham quan, tìm hiểu quy trình xử lý, tái chế rác thải tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước. Đây là hoạt động ngoại khóa nằm trong chương trình giáo dục môi trường của nhà trường, nhằm giúp học sinh nâng cao nhận thức, lan tỏa kiến thức và thông điệp sống xanh bảo vệ môi trường thông qua các buổi báo cáo chuyên đề cho học sinh. Khu liên hợp có công suất tối đa lên đến 10.000 tấn rác/ngày. Hiện nay, đơn vị đang tiếp nhận và xử lý khoảng 4.000 – 4.500 tấn rác/ngày cho TPHCM bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn Mỹ. Điểm nhấn trong quy trình xử lý rác của VWS là việc tận dụng rác thải để tái chế và tái tạo năng lượng, góp phần giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến môi trường. Nhằm thực hiện chủ trương chuyển đổi công nghệ xanh, giảm tỷ lệ chôn lấp rác tại TPHCM, VWS đang phối hợp cùng các chuyên gia trong và ngoài nước triển khai dự án nhà máy đốt rác phát điện sử dụng công nghệ tiên tiến từ các nước G7 – G8. Nhà máy dự kiến có công suất xử lý khoảng 3.000 tấn rác/ngày, với tổng vốn đầu tư từ 420 – 750 triệu USD.

QUANG KHOA