Xã Bình Lợi khánh thành 2 cây cầu với kinh phí hơn 500 tỷ đồng

Ngày 27-8, UBND xã Bình Lợi (TPHCM) tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Kênh Xáng Dọc và cầu Kênh Xáng Ngang. Đây là 2 công trình chào mừng lễ Quốc khánh 2-9 của địa phương.

Chiếc cầu Kênh Xáng Dọc được khánh thành và đưa vào sử dụng. Ảnh: THANH HIỀN

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng ủy, UBND huyện Bình Chánh (trước đây).

Nghi thức cắt băng khánh thành chiếc cầu Kênh Xáng Dọc. Ảnh: THANH HIỀN

Cầu Kênh Xáng Dọc có tổng mức đầu tư là 237 tỷ đồng, nối liền đường Vườn Thơm và đường Trương Văn Đa. Cầu có tổng chiều dài 465m, trong đó phần cầu chính dài 80m, mặt cắt ngang 12m, cùng 4 nhánh cầu dẫn dài 385m có mặt cắt ngang là 7m.

Đối với cầu Kênh Xáng Ngang, kinh phí xây dựng 227 tỷ đồng, dài khoảng 297 m, rộng 12 m. Công trình này thay thế bến đò ngang hiện hữu, nối thông đường Mai Bá Hương qua xã Bình Lợi và hướng thẳng về xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Bà Nguyễn Thị Liêm, Chủ tịch UBND xã Bình Lợi phát biểu tại buổi lễ khánh thành 2 chiếc cầu. Ảnh: THANH HIỀN

Theo bà Nguyễn Thị Liêm, Chủ tịch UBND xã Bình Lợi cho biết, nhiều năm qua, khu A và khu B của xã Bình Lợi được nối với nhau bởi cây cầu sắt Kênh Xáng Dọc cũ. Cây cầu này chỉ rộng 3m, tải trọng hạn chế ở mức 8 tấn. Việc khó khăn khi di chuyển qua cây cầu nhỏ hẹp đã trở thành một “nút thắt cổ chai” khiến các xe tải lớn chở vật tư, nông sản không thể lưu thông. Điều này đã làm kìm hãm trực tiếp sức sản xuất, thương mại và đi lại của người dân trong khu vực. Bên cạnh đó, mọi hoạt động giao thương, con đường đến trường của các cháu học sinh hay việc vận chuyển hàng hóa đều phải lụy vào những chuyến đò ngang vất vả và tiềm ẩn nhiều rủi ro mỗi khi mưa bão.

Công trình cầu Kênh Xáng Dọc và kênh Xáng Ngang mới khang trang đã giải quyết những bất cập trên. Đây cũng là động lực để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Bình Lợi và các vùng lân cận.

THANH HIỀN