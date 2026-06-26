Sức sống cơ sở

Xã Long Điền ra quân “Chiến dịch mùa hè số cùng VneID”

SGGPO

Sáng 26-6, UBND xã Long Điền (TPHCMM) tổ chức lễ phát động và ra quân "Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID", với sự tham gia của đội ngũ đoàn viên, thanh niên nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến.

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Hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng VNeID

Theo đó, xã thành lập hai đội hình thanh niên tình nguyện, gồm Đội hỗ trợ kích hoạt, hướng dẫn sử dụng VNeID tại 23 ấp và Đội hỗ trợ cấp căn cước, định danh điện tử cho học sinh tại Công an xã.

Các đội sẽ phối hợp với Công an xã, tổ công nghệ số cộng đồng và các đoàn thể đến từng khu dân cư hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số phục vụ đời sống.

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Xã Long Điền ra quân "Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID"

Chiến dịch cũng hướng đến xây dựng nền tảng "Bình dân học vụ số", phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số đến từng hộ dân, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai Đề án 06 trên địa bàn.

TRÚC GIANG

Từ khóa

ứng dụng VNeID Long Điền "Bình dân học vụ số" Đề án 06 tổ công nghệ số cộng đồng thanh niên tình nguyện căn cước

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