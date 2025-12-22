Đối thoại để tăng cường tuyên truyền về công tác PCCC

Tại buổi đối thoại, nhiều ý kiến được các cơ sở phản ảnh liên quan đến các vướng mắc trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại cơ sở, doanh nghiệp của mình nhằm thực hiện nghiêm túc các quy định về PCCC, đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất, giáo dục, kinh doanh và bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân

Cô Trịnh Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm chia sẻ trường hợp của đơn vị mình, trường đã được xây dựng 22 năm nhưng chưa được nghiệm thu về PCCC, thậm chí đến nay vẫn chưa có hệ thống PCCC. Vì là trường công lập, nên kinh phí cải tạo đều phải có ý kiến của UBND.

Đại diện Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 33 quán triệt các văn bản pháp luật về PCCC và CNCH

Tại hội nghị, đại diện Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 33 đã giải đáp các thắc mắc, hướng dẫn lộ trình cải tạo, trang bị hệ thống PCCC phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về PCCC, đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất, giáo dục, kinh doanh và bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.

Buổi đối thoại nhằm tháo gỡ vướng mắc của các cơ sở, doanh nghiệp liên quan đến công tác PCCC

Tại hội nghị, Đội Chữa cháy và CNCH cũng tổ chức cho các cơ sở, doanh nghiệp ký cam kết thực hiện các quy định pháp luật về PCCC; trao hơn 200 cẩm nang hướng dẫn PCCC và thiết bị cảnh báo cháy sớm đến các cơ sở, doanh nghiệp.

TÂM TRANG