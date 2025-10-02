Mới đây, tại đặc khu Côn Đảo (TPHCM), Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã tổ chức lễ khởi công công trình xây dựng lưới điện thông minh, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025- 2030) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình

Tham dự lễ khởi công có đồng chí: Huỳnh Tân Định, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM; Lê Anh Tú, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo; Ngô Sơn Hải, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó giám đốc Sở Công thương TPHCM và đại diện sở, ban ngành. Về phía Tổng công ty Điện lực TPHCM có ông Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC, ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc kỹ thuật EVNHCMC cùng lãnh đạo các ban chức năng của EVNHCMC.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC Phạm Quốc Bảo cho biết, Côn Đảo không chỉ là vùng đất thiêng liêng gắn liền với lịch sử cách mạng mà còn là hòn đảo giàu tiềm năng để phát triển kinh tế biển, du lịch sinh thái. Để phát triển bứt phá, hạ tầng trong đó có năng lượng điện phải đi trước một bước, đặc biệt là lưới điện thông minh: “Thực hiện công trình xây dựng lưới điện thông minh tại đặc khu Côn Đảo là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển của TPHCM bằng việc áp dụng đồng bộ các giải pháp hiện đại của lưới điện thông minh như 100% lưới điện trung, hạ thế được thực hiện tự động kết hợp điều khiển giám sát từ xa”, ông Phạm Quốc Bảo cho biết.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Huỳnh Tân Định, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của EVNHCMC trong việc nhanh chóng hoàn thành các thủ tục để sớm khởi công xây dựng lưới điện thông minh rất quan trọng và đặc biệt ý nghĩa đối với đặc khu Côn Đảo. Ông khẳng định: “Việc đầu tư hệ thống lưới điện thông minh là một bước đột phá, không chỉ bảo đảm nguồn điện ổn định, an toàn, liên tục, chất lượng cao mà còn mở đường cho chuyển đổi số, quản trị thông minh và tăng trưởng xanh. Đây là nền tảng để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển du lịch cao cấp, kinh tế biển, kinh tế đêm, khởi nghiệp sáng tạo... theo đúng định hướng tăng trưởng nhanh, bền vững, xanh và số đã được đề ra trong các nghị quyết phát triển đặc khu Côn Đảo”.

Theo ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc kỹ thuật EVNHCMC, công trình lưới điện thông minh xây dựng tại đặc khu Côn Đảo áp dụng các công nghệ hiện đại nhất của lưới điện thông minh, được triển khai đồng bộ theo 7 phân hệ lưới điện thông minh như: giám sát và điều khiển, phân tích dữ liệu, độ tin cậy cung cấp điện, tích hợp nguồn phân tán (DER), năng lượng xanh, an ninh bảo mật, trao quyền và sự hài lòng của khách hàng.

Khi hoàn thành công trình lưới điện thông minh tại đặc khu Côn Đảo, EVNHCMC sẽ thực hiện việc quản lý online độ tin cậy cung cấp điện và tổn thất điện năng trên lưới điện. Theo dõi, phân tích dữ liệu vận hành lưới điện online. Tích hợp nguồn điện phân tán như mặt trời, điện gió, điện đốt rác, sinh khối..., đồng thời thực hiện nghiêm ngặt các chế độ an ninh bảo mật dữ liệu. Đảm bảo cơ sở hạ tầng và tích cực tham gia phối hợp triển khai các dự án năng lượng xanh trên địa bàn. Các giải pháp này sẽ nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tối ưu hóa vận hành, giảm tổn thất điện năng và hỗ trợ phát triển năng lượng xanh, góp phần trực tiếp vào mục tiêu phát triển xanh và bền vững cho đặc khu Côn Đảo.

Ông Đặng Quang Trung, Phó giám đốc Công ty Điện lực Vũng Tàu, cho biết: “Công trình đi vào vận hành mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân trên đảo. Về chất lượng điện, đặc khu Côn Đảo sẽ được cung cấp nguồn điện ổn định với độ tin cậy và tỷ lệ tổn thất điện năng tương đương các khu vực nội thành tại TPHCM. Các hộ dân ở Côn Đảo sẽ được tiếp cận các dịch vụ điện và tiện ích hiện đại của EVNHCMC như: ứng dụng chăm sóc khách hàng trực tuyến, thanh toán hóa đơn điện tử, nhận cảnh báo sử dụng điện bất thường. Đội ngũ cán bộ, công nhân được tiếp cận với các công nghệ, thiết bị tiên tiến của thế giới”.

Trong giai đoạn tiếp theo, EVNHCMC sẽ từng bước phát triển và tích hợp các nguồn năng lượng xanh, hệ thống pin lưu trữ năng lượng và hạ tầng sạc xe điện, đồng bộ với định hướng phát triển xanh và bền vững cho “viên ngọc xanh” của TPHCM.

ĐOÀN DUY