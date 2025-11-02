Xót lòng bão lũ quê ơi!

Từ đầu năm đến nay, cả nước chịu tác động của 12 cơn bão lũ. Và có thể thiên tai vẫn chưa dừng lại trên hình hài Tổ quốc thân thương. Những người dân đang trong vùng bão lũ, những người xa quê đều xót lòng mong sự bình yên trở lại trên khắp mọi miền.

Báo SGGP giới thiệu thơ của hai tác giả Bùi Việt Phương và Thùy Vy như một sự sẻ chia với những mất mát đang diễn ra vì sự cuồng nộ của thiên nhiên.

Vượt trên đỉnh lũ Cây cầu về miền quê cũ Giờ không ai có thể đi qua, Lũ hôm nay lại chồng lên lũ Hoài trông lấm tấm nóc nhà. *** Vợ thấp thỏm bên mẹ già, nước tràn từ đầu phố Anh chèo thuyền trong nước xiết Nước từ đâu đến, rồi sẽ rút về đâu? Dòng sông chảy mà như đứng im. *** Có điểm cao nào chưa được nhắc tên Mà đỉnh lũ không chạm tới? Cánh tay đã chạm tới cánh tay Giữa mưa lạnh mẹ ngồi nhóm lửa *** Chợt thấy có bao điểm cao vượt lên đỉnh lũ Bước ra từ bùn tìm lại phố của ta... BÙI VIỆT PHƯƠNG

Ảnh: PHẠM NGA

Gió ngược nguồn Quê mưa Phố thị mưa thèm tia nắng xuyên qua phơi nỗi buồn xa xứ con nước băng ngang lòng người chùng nhão còn nơi nào khô không anh *** Mặt trời trốn đâu để nỗi buồn dâng cao nỗi đau tràn khắp nhớ ngày nào an cư *** Đêm qua em không ngủ giấc mơ cũng chập chờn đâu đâu cũng nước ngập đất hờn băng băng tìm đường ra biển *** Mắt nhìn không còn chỗ nhường cho nỗi lòng gọi nhau lưng chén cơm khô muối đậu muối mè mênh mông nước *** Quê mưa Phố thị mưa chỉ nghe gió ngược nguồn rát rạt quê ơi. THÙY VY

T.H.N.