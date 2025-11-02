Văn hóa - Giải trí

Xót lòng bão lũ quê ơi!

Từ đầu năm đến nay, cả nước chịu tác động của 12 cơn bão lũ. Và có thể thiên tai vẫn chưa dừng lại trên hình hài Tổ quốc thân thương. Những người dân đang trong vùng bão lũ, những người xa quê đều xót lòng mong sự bình yên trở lại trên khắp mọi miền.

Báo SGGP giới thiệu thơ của hai tác giả Bùi Việt Phương và Thùy Vy như một sự sẻ chia với những mất mát đang diễn ra vì sự cuồng nộ của thiên nhiên.

Vượt trên đỉnh lũ

Cây cầu về miền quê cũ

Giờ không ai có thể đi qua,

Lũ hôm nay lại chồng lên lũ

Hoài trông lấm tấm nóc nhà.

***

Vợ thấp thỏm bên mẹ già, nước tràn từ đầu phố

Anh chèo thuyền trong nước xiết

Nước từ đâu đến, rồi sẽ rút về đâu?

Dòng sông chảy mà như đứng im.

***

Có điểm cao nào chưa được nhắc tên

Mà đỉnh lũ không chạm tới?

Cánh tay đã chạm tới cánh tay

Giữa mưa lạnh mẹ ngồi nhóm lửa

***

Chợt thấy có bao điểm cao vượt lên đỉnh lũ

Bước ra từ bùn tìm lại phố của ta...

BÙI VIỆT PHƯƠNG

CN4 thơ 2.jpg
Ảnh: PHẠM NGA

Gió ngược nguồn

Quê mưa

Phố thị mưa

thèm tia nắng xuyên qua phơi nỗi buồn xa xứ

con nước băng ngang lòng người chùng nhão

còn nơi nào khô không anh

***

Mặt trời trốn đâu để nỗi buồn dâng cao

nỗi đau tràn khắp

nhớ ngày nào an cư

***

Đêm qua em không ngủ

giấc mơ cũng chập chờn

đâu đâu cũng nước ngập đất hờn

băng băng tìm đường ra biển

***

Mắt nhìn không còn chỗ

nhường cho nỗi lòng gọi nhau

lưng chén cơm khô muối đậu muối mè

mênh mông nước

***

Quê mưa

Phố thị mưa

chỉ nghe gió ngược nguồn

rát rạt quê ơi.

THÙY VY

T.H.N.

