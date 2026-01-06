Xử lý nghiêm nhà xe đón, trả khách trá hình

Tình trạng xe khách đón, trả khách tràn lan tại các phường An Đông, Chợ Quán (TPHCM) gây bức xúc cho người dân vì gây mất trật tự, cản trở giao thông, tiềm ẩn tai nạn. Dù cơ quan chức năng đã nhắc nhở nhưng các nhà xe vẫn tiếp tục vi phạm, do vậy người dân kiến nghị cần xử lý dứt điểm.

* Ông Nguyễn Thanh Phi (đường Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Quán, TPHCM):

Biển báo có như không

Tình trạng xe khách đón, trả khách và giao nhận hàng hóa không đúng nơi quy định trên các tuyến đường Nguyễn Duy Dương, Nguyễn Chí Thanh, Ngô Quyền... diễn ra trong thời gian dài, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đời sống người dân, cần được các ngành chức năng xử lý dứt điểm.

Quan sát trên đường Nguyễn Duy Dương, cứ 20-35 phút lại có xe khách của nhà xe Cúc Phương dừng đón khách, lấy hàng hóa ngay dưới lòng đường. Xe này vừa rời đi thì xe khác tới, hoạt động liên tục cả ngày. Việc dừng đậu sai quy định khiến mặt đường bị thu hẹp, xe máy, ô tô phải len lỏi, rất nguy hiểm.

Trên đường Nguyễn Chí Thanh, tình trạng các xe của nhà xe Khải Hoàn đón, trả khách sai quy định cũng diễn ra công khai. Các hành khách được bố trí ghế ngồi chờ trong văn phòng, nhân viên nhà xe tụ tập đông, tạo nên những “bến xe tự phát” giữa khu dân cư đông đúc. Cảnh xe ra vào liên tục, người lên, xuống xe giữa dòng phương tiện khiến nguy cơ tai nạn giao thông luôn rình rập.

Nhà xe Hùng Hiếu đón, trả khách tại cơ sở trên đường Hùng Vương (phường Chợ Quán, TPHCM)

Tại các tuyến đường này, cơ quan chức năng đã cắm biển cấm dừng, cấm đậu và cấm đón, trả khách đối với xe khách, nhưng các nhà xe vẫn ngang nhiên vi phạm. Biển báo có như không, người dân phản ánh nhiều lần nhưng tình trạng vẫn tái diễn.

Người dân kiến nghị các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm, đồng thời xử lý trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải nếu cố tình tái phạm. Chỉ khi làm quyết liệt, liên tục thì mới chấm dứt được tình trạng đón, trả khách không đúng nơi quy định, trả lại trật tự giao thông cho người dân.

* Ông Huỳnh Quang Thái (ngụ đường Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Quán, TPHCM):

“Bến xe mini” ngay giữa lòng thành phố

Tình trạng các nhà xe ngang nhiên biến văn phòng giao dịch thành những “bến xe mini” ngay giữa khu dân cư và trung tâm thành phố đã gây mất trật tự giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân nhưng không được xử lý dứt điểm. Hành khách vì sự tiện lợi nên thường tập trung tại các văn phòng nhà xe nằm trên những tuyến đường lớn hoặc trong khu dân cư để đón xe. Chính điều này đã tiếp tay cho các nhà xe hoạt động sai quy định.

Xe 45-50 chỗ, xe giường nằm cỡ lớn liên tục ra vào đón, trả khách, dừng đậu hàng giờ gây ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Nhiều tuyến đường như Nguyễn Chí Thanh, Ngô Quyền, Lê Hồng Phong, Trần Phú, An Dương Vương… từ lâu đã trở thành “điểm nóng” đón, trả khách, diễn ra công khai như thể được “bật đèn xanh”. Người dân có quyền đặt câu hỏi: “Cơ quan nào cấp phép cho các bến bãi và văn phòng nhà xe hoạt động tràn lan như vậy?”.

Chúng tôi kiến nghị cần buộc tất cả các nhà xe đưa điểm đón, trả khách nhỏ lẻ vào bến xe tập trung; tuyệt đối cấm hoạt động ngoài bến. Đồng thời, tăng mức xử phạt lên gấp nhiều lần so với hiện nay; áp dụng biện pháp mạnh như trừ hết điểm giấy phép lái xe, tước bằng lái dài hạn đối với tài xế vi phạm, thậm chí cấm lưu hành phương tiện tái phạm. Chỉ khi chấm dứt được “bến xe mini” trong khu dân cư thì trật tự giao thông đô thị mới thực sự được lập lại.

* Ông Lý Quân Minh (ngụ đường Nguyễn Duy Dương, phường An Đông, TPHCM):

Thiếu quyết liệt trong xử lý

UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và giao nhiệm vụ rất cụ thể cho Công an TPHCM, Sở Xây dựng cũng như UBND các địa phương về quản lý xe khách, nhưng thực tế tình trạng “xe dù”, “bến cóc”, xe trá hình tuyến cố định, xe ghép vẫn diễn ra tràn lan, công khai và kéo dài nhiều năm, chưa được xử lý dứt điểm. Các văn bản chỉ đạo rất rõ ràng, từ việc kiểm soát nồng độ cồn, chở quá số người, quá tải cho đến việc xóa bỏ các điểm đón, trả khách trái phép.

Tuy nhiên, tại nhiều tuyến đường nội đô và khu dân cư, xe khách cỡ lớn vẫn ngang nhiên dừng đậu, đón, trả khách sai quy định như thể những “bến xe hợp pháp”. Người dân phản ánh nhiều lần, nhưng tình trạng chỉ lắng xuống một thời gian ngắn rồi đâu lại vào đó.

Nếu đã có đầy đủ quy định và phân công trách nhiệm cụ thể, vậy vướng mắc nằm ở khâu tổ chức thực hiện hay ở sự thiếu quyết liệt trong xử lý? Việc kiểm tra có mang tính thường xuyên hay chỉ làm theo đợt, theo phong trào? Trách nhiệm của chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp xã - nơi nắm rõ địa bàn, đã được thực hiện đến đâu?

Để xử lý dứt điểm tình trạng này, cần công khai rõ trách nhiệm của từng đơn vị, từng địa phương; tăng cường kiểm tra đột xuất, xử phạt thật nặng và liên tục, tránh tình trạng “bắt cóc bỏ dĩa”. Đồng thời, phải chấm dứt triệt để các bãi đậu, điểm trung chuyển trái phép, không để mỗi văn phòng nhà xe tiếp tục trở thành một “bến cóc” giữa lòng thành phố. Chỉ khi làm nghiêm và làm thật, trật tự giao thông mới có thể được lập lại.

QUỐC HÙNG ghi