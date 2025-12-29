Báo SGGP vừa có bài viết “Xe khách chạy trái phép giữa lòng đô thị: Chẳng lẽ bó tay?” , phản ánh thực trạng xe hợp đồng, xe khách “trá hình” ngang nhiên đón trả khách công khai trong nội đô TPHCM, gây mất trật tự an toàn giao thông và phá vỡ quy hoạch bến xe. Trước vấn đề được nhiều bạn đọc quan tâm, phóng viên Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Hòa An (ảnh), Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, xung quanh vấn nạn này và các giải pháp lập lại trật tự vận tải hành khách nội đô.

- PHÓNG VIÊN: Thưa ông, tình trạng xe hợp đồng, xe “né bến” dừng đón trả khách trái phép trên nhiều tuyến đường nội đô TPHCM đang tái diễn công khai, gây bức xúc dư luận. Ông đánh giá như thế nào về thực trạng này?

- Ông BÙI HÒA AN: Có thể khẳng định đây là vấn đề kéo dài nhiều năm. Tại TPHCM, với mật độ dân cư cao và nhu cầu đi lại lớn, một bộ phận doanh nghiệp, cá nhân đã lợi dụng loại hình xe hợp đồng, xe du lịch để tổ chức hoạt động như tuyến cố định: bán vé lẻ, gom khách qua mạng xã hội, ứng dụng điện tử, đón trả khách tại văn phòng, bãi xe, thậm chí ngay trên lòng đường. Hệ lụy là gây ùn tắc giao thông, mất trật tự an toàn giao thông, cạnh tranh không lành mạnh với xe tuyến cố định hoạt động đúng quy định; đồng thời làm rối loạn quy hoạch mạng lưới bến xe, thất thu ngân sách nhà nước. Đây là vấn đề phải xử lý nghiêm và dứt điểm, không thể kéo dài.

- Vậy, Sở Xây dựng TPHCM xử lý căn cơ vấn đề này như thế nào hay là vẫn “đánh trống bỏ dùi”, thưa ông?

Đón trả khách diễn ra trước văn phòng nhà xe Hùng Hiếu trên đường Hùng Vương (phường Chợ Quán, TPHCM). Ảnh: QUỐC HÙNG

- Quan điểm của sở là không xử lý theo kiểu “đánh trống bỏ dùi”, mà phải làm đồng bộ, liên tục và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Sở đã rà soát lại toàn bộ các nội dung liên quan, đồng thời tiếp tục triển khai quyết liệt những giải pháp đã đề ra tại các văn bản trước đó. Trọng tâm là tăng cường kiểm tra, giám sát, xử phạt nghiêm các hành vi kinh doanh vận tải trá hình; xử lý từ phương tiện, doanh nghiệp cho đến các điểm đón trả khách trái phép, kể cả bãi xe, văn phòng giao dịch, địa điểm kinh doanh có tổ chức gom khách.

“Mục tiêu cuối cùng là lập lại trật tự hoạt động vận tải hành khách, bảo đảm công bằng giữa các loại hình kinh doanh, bảo đảm an toàn giao thông và quyền lợi chính đáng của người dân. Chúng tôi hiểu rằng xử lý xe khách trá hình là việc khó, đụng chạm đến lợi ích kinh tế, nhưng nếu không làm quyết liệt thì giao thông đô thị sẽ ngày càng rối loạn. Sở Xây dựng TPHCM mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, sự đồng hành của báo chí và đặc biệt là sự ủng hộ, giám sát của người dân để xử lý dứt điểm tình trạng này trong thời gian tới”, ông Bùi Hòa An nói.

- Để làm được điều đó, vai trò và trách nhiệm của lực lượng công an, chính quyền cơ sở được đặt ra như thế nào, thưa ông?

- Đây là những lực lượng giữ vai trò then chốt. Sở Xây dựng đã đề nghị Công an TPHCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, công an phường, xã, đặc khu tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật. Không chỉ xử lý lỗi giao thông đơn thuần như dừng, đậu sai quy định, mà phải làm rõ bản chất hoạt động kinh doanh vận tải trái phép: xe hợp đồng nhưng hoạt động như tuyến cố định, bán vé công khai, không thực hiện đúng hành trình đã đăng ký. Khi phát hiện vi phạm, phải xử lý nghiêm, kể cả áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như tước phù hiệu, đình chỉ hoạt động. Đối với UBND phường, xã, đặc khu, trách nhiệm là quản lý địa bàn. Nếu để tồn tại “bến cóc”, điểm đón trả khách trái phép kéo dài mà không xử lý thì rõ ràng là chưa làm tròn trách nhiệm quản lý nhà nước tại cơ sở.

Nhà xe Võ Cúc Phương đậu xe trên đường Nguyễn Chí Thanh (TPHCM) chờ đón khách

- Tình trạng xe dù, bến cóc, xe hợp đồng “trá hình” một phần là do bỏ bến, không vào bến xe hoạt động theo quy định. Sở Xây dựng xử lý vấn đề này ra sao?

- Đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến xe hợp đồng trá hình. Chúng tôi đã giao trách nhiệm rõ ràng cho các bến xe khách liên tỉnh. Các bến phải thường xuyên rà soát, thống kê danh sách phương tiện đăng ký tuyến cố định nhưng không hoạt động tại bến, bỏ bến ra ngoài đón khách. Danh sách này sẽ được gửi về Sở Xây dựng TPHCM để phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý theo quy định. Quan điểm là không thể để tình trạng xe “đứng tên tuyến cố định nhưng hoạt động tự do ngoài luồng”, gây mất trật tự vận tải. Song song đó, sở cũng chỉ đạo rà soát, điều chỉnh mạng lưới tuyến vận tải khách liên tỉnh, nội tỉnh cho phù hợp với nhu cầu thực tế, tránh tình trạng thiếu chuyến, trống giờ xuất bến - vốn là kẽ hở để xe khách trá hình phát sinh.

- Nhiều ý kiến cho rằng nếu chỉ xử phạt hành chính thì khó giải quyết triệt để tình trạng nói trên. Quan điểm của ông thế nào?

- Đúng là nếu chỉ xử phạt đơn lẻ thì chưa đủ. Vì vậy, chúng tôi triển khai nhiều giải pháp song song. Ngoài xử phạt, còn phải quản lý chặt từ khâu cấp phù hiệu, quản lý hợp đồng vận tải, quản lý điểm đón trả khách và ứng dụng công nghệ để giám sát. Ví dụ, khi phát hiện vi phạm nghiêm trọng, sở sẽ phối hợp để tước phù hiệu xe, buộc dừng hoạt động. Với các địa điểm kinh doanh, bãi xe, văn phòng giao dịch tổ chức đón trả khách trái phép, sẽ kiên quyết xử lý dứt điểm, không để tái diễn.

