Kiểm tra, xử lý điểm đón trả khách trái phép sau phản ánh của Báo SGGP

UBND các phường phối hợp với Phòng CSGT - Công an TPHCM, Đội CSGT – Trật tự và các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra thực tế các điểm nghi vấn là văn phòng đại diện, bãi xe, điểm trung chuyển của các nhà xe có dấu hiệu tổ chức đón, trả khách không đúng quy định.

Nhà xe Võ Cúc Phương đậu xe trên đường Nguyễn Chí Thanh (TPHCM) chờ đón khách

Sau khi Báo SGGP đăng tải bài viết “Xe khách chạy trái phép giữa lòng đô thị: Chẳng lẽ bó tay?”, phản ánh tình trạng xe hợp đồng, xe khách "trá hình" ngang nhiên tổ chức đón, trả khách trái phép trong khu vực nội đô TPHCM, đặc biệt tại các phường khu vực trung tâm, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, triển khai nhiều biện pháp kiểm tra, xử lý nhằm lập lại trật tự hoạt động vận tải hành khách.

Hoạt động đón trả khách trước văn phòng nhà xe Hùng Hiếu trên đường Hùng Vương (phường Chợ Quán, TPHCM) đã không còn như những ngày trước đó. Ảnh: QUỐC HÙNG

UBND phường An Đông, Chợ Quán, Bến Thành đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM, Đội CSGT – Trật tự và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, kiểm tra thực tế các điểm nghi vấn là văn phòng đại diện, bãi xe, điểm trung chuyển của các nhà xe có dấu hiệu tổ chức đón, trả khách không đúng quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng kiểm tra giấy phép hoạt động các nhà xe mà báo phản ánh. Song song đó, xử lý các hành vi vi phạm như phương tiện dừng, đỗ sai quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định; xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng nhưng không thực hiện đúng quy định về điểm đón, trả khách tại chi nhánh hoặc địa điểm cố định đã đăng ký; phương tiện không chạy đúng tuyến đường, hành trình đã được phê duyệt. Các trường hợp vi phạm đều được lập biên bản, xử phạt nghiêm.

Nhà xe Duy Quý đón trả khách tại nhà chờ nằm trên đường Hùng Vương (TPHCM). Ảnh: TN

Đặc biệt, công tác kiểm tra không chỉ dừng lại ở xử lý phương tiện vi phạm trên đường mà còn tập trung vào xử lý tận gốc các địa điểm tổ chức hoạt động trái phép. Các bãi xe tạm, văn phòng giao dịch, điểm tập kết hành khách không đủ điều kiện pháp lý nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động đã được lực lượng chức năng kiểm tra, yêu cầu chấm dứt ngay việc đón, trả khách trái phép. Quan điểm xuyên suốt là kiên quyết xử lý dứt điểm, không để tình trạng tái diễn.

Song song đó, lực lượng CSGT đẩy mạnh việc trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera giám sát giao thông tại các tuyến đường thường xuyên xảy ra vi phạm để xử phạt nguội, qua đó nâng cao tính răn đe và hạn chế tình trạng đối phó của các nhà xe. Các kết quả xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt là các trường hợp áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng phù hiệu xe, được tổng hợp, gửi về Sở Xây dựng TPHCM để phối hợp xử lý theo quy định.

Đối với các phương tiện mang phù hiệu do Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố khác cấp, UBND các phường phối hợp với lực lượng chức năng lập danh sách, gửi thông tin về Sở Xây dựng TPHCM để chuyển đến địa phương cấp phù hiệu, nhằm kịp thời phối hợp xử lý, tránh tình trạng “né” quản lý theo địa bàn.

Ngoài công tác kiểm tra, xử lý, các phường An Đông, Chợ Quán, Bến Thành tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh, chủ phương tiện chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ và Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị khảo sát, đề xuất bổ sung hệ thống biển báo cấm dừng, đỗ và lắp đặt thêm camera giám sát tại các “điểm nóng” thường xuyên phát sinh vi phạm.

Thực tế cho thấy, nếu chỉ xử phạt đơn lẻ từng phương tiện sẽ khó giải quyết triệt để vấn nạn xe dù, bến cóc. Vì vậy, việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ quản lý phù hiệu, hợp đồng vận tải, điểm đón trả khách, đến ứng dụng công nghệ và xử lý nghiêm các địa điểm kinh doanh trái phép là hướng đi đúng, thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong việc lập lại trật tự vận tải hành khách nội đô.

Trong thời gian tới, các địa phương tiếp tục duy trì công tác kiểm tra thường xuyên, kiên quyết không để hình thành các điểm đón, trả khách trái phép mới, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công bằng trong hoạt động kinh doanh vận tải và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

QUỐC HÙNG