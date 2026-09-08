TPHCM yêu cầu 100% cán bộ hoàn thành đánh giá trên hệ thống KPI

Người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp

Thành ủy TPHCM vừa ban hành Công văn 568-CV/TU về việc tiếp tục tập trung triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức trên Hệ thống quản lý đánh giá cán bộ (KPI), nhằm thực hiện hiệu quả việc đánh giá cán bộ.

Cụ thể, Thường trực Thành ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định, hướng dẫn về đánh giá cán bộ theo KPI, tạo tiền đề triển khai trong quý 4-2026 và những năm tiếp theo.

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cát Lái tiếp và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: THU HƯỜNG

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương phải khẩn trương rà soát, bảo đảm 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện đánh giá thực hiện đăng ký nhiệm vụ và hoàn thành đánh giá trên Hệ thống KPI. Cán bộ không đăng ký nhiệm vụ mà không có lý do chính đáng (do cấp có thẩm quyền chấp thuận) thì không đủ điều kiện đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân trong kỳ.

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng đăng ký, phê duyệt, theo dõi và đánh giá nhiệm vụ của cán bộ thuộc quyền quản lý. Đây phải được xem là nhiệm vụ thường xuyên và là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong kỳ.

Theo Công văn 568-CV/TU, thời gian qua, việc triển khai Hệ thống KPI đã được quan tâm thực hiện, bước đầu hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, đến hết tháng 8-2026, công tác đăng ký, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trên hệ thống vẫn còn một số hạn chế.

Nhiệm vụ phải có mức độ lượng hóa cao

Thường trực Thành ủy yêu cầu rà soát, khắc phục tình trạng đăng ký nhiệm vụ chung chung, không rõ kết quả, tiến độ thực hiện. Việc lựa chọn nhiệm vụ từ hệ thống danh mục có sẵn phải mang tính định hướng. Mỗi cá nhân (tùy theo vị trí, lao động, yêu cầu công việc trong quý) phải xác định nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện, đồng thời lựa chọn độ khó của công việc phù hợp với tính chất, yêu cầu nhiệm vụ.

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được giao tại nghị quyết, chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, kết luận của cấp có thẩm quyền, nhất là các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, phải được cụ thể hóa thành nhiệm vụ thực hiện trong quý với mức độ lượng hóa cao, phù hợp chức trách, vị trí công tác.

Đảng ủy phường Tam Bình tổ chức tập huấn triển khai phần mềm đánh giá, xếp loại quý 3-2026. Ảnh: LAN THANH

Thành ủy TPHCM yêu cầu hạn chế đăng ký các nhiệm vụ định tính, khó kiểm chứng hoặc trùng lặp giữa các nhiệm vụ.

Ban Tổ chức Thành ủy được giao hướng dẫn danh mục các chỉ tiêu, nhiệm vụ bắt buộc thành nhiệm vụ của cán bộ trong quý, hoàn thành trước ngày 15-9-2026.

Các cơ quan, đơn vị phải rà soát, thực hiện công tác đánh giá kết quả, đề xuất điểm thưởng kịp thời sau khi hoàn thành nhiệm vụ; khắc phục tình trạng những nhiệm vụ chưa đủ thời gian, thông số để đánh giá nhưng vẫn tiến hành đánh giá.

Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục rà soát cơ sở dữ liệu quý 3-2026 để tổng hợp, phân loại thành các nhóm nhiệm vụ gợi ý theo từng khối, cấp, nhóm chức danh, vị trí việc làm, phục vụ đăng ký nhiệm vụ trong quý 4-2026 và các kỳ tiếp theo.

Cảnh báo nơi thực hiện chậm, chưa nghiêm túc

Về tiến độ đánh giá, Thường trực Thành ủy thống nhất thời gian các địa phương, đơn vị thực hiện đánh giá theo KPI quý 3-2026 là từ ngày 25-8 đến 30-9-2026.

Từ ngày 1-10 đến 10-10-2026, các cơ quan, đơn vị thực hiện đăng ký, phê duyệt danh mục nhiệm vụ quý 4-2026; chủ động chuẩn bị danh mục nhiệm vụ quý 4 ngay trong quá trình hoàn tất đánh giá quý 3, không để gián đoạn việc giao, theo dõi nhiệm vụ trên hệ thống.

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tăng Nhơn Phú tiếp và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: THU HƯỜNG

Trước ngày 5-10-2026, Ban Tổ chức Thành ủy hoàn thành báo cáo tổng kết kết quả đánh giá quý 3-2026 toàn thành phố, báo cáo Thường trực Thành ủy và tham mưu nội dung cần thiết để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy theo thẩm quyền.

Thường trực Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy và các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc đăng ký, phê duyệt, theo dõi và đánh giá nhiệm vụ trên Hệ thống KPI. Định kỳ hàng tuần đến hết tháng 9-2026, các đơn vị tổng hợp tiến độ thực hiện; kịp thời thông báo, đôn đốc, cảnh báo những nơi thực hiện chậm, chưa nghiêm túc và báo cáo Thường trực Thành ủy những vấn đề phát sinh.

Kết quả theo dõi, kiểm tra phải làm rõ những tồn tại, nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục; kết quả đăng ký, theo dõi, đánh giá nhiệm vụ trên Hệ thống KPI được xem xét khi đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân và trách nhiệm người đứng đầu.

Bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, an toàn Thường trực Thành ủy giao Văn phòng Thành ủy chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và Tập đoàn Viettel khắc phục các vấn đề kỹ thuật, tối ưu hệ thống trước ngày 15-9-2026; hoàn thiện phân công cấp trực ngày 30-9-2026. Đồng thời, nâng cấp hạ tầng, cấu hình máy chủ, bổ sung tính năng liên thông dữ liệu, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; bảo đảm an toàn thông tin, có phương án dự phòng, khôi phục khi xảy ra sự cố, không để gián đoạn việc đăng ký, phê duyệt và đánh giá nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị liên quan phải khẩn trương thực hiện, bảo đảm đánh giá quý 3-2026 đúng tiến độ, đúng thực chất và chuẩn bị các điều kiện triển khai quý 4-2026. Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền kịp thời phản ánh về Ban Tổ chức Thành ủy để tổng hợp, xử lý; trường hợp cần thiết báo cáo Thường trực Thành ủy xem xét, chỉ đạo. Các đồng chí Thành ủy viên, bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm, bảo đảm đánh giá, xếp loại cán bộ đúng tiến độ, đúng thực chất, làm cơ sở nâng cao chất lượng công tác cán bộ trong thời gian tới.

THU HƯỜNG